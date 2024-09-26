Россия подняла в воздух два Ту-22м3: есть угроза ракетных ударов

Россияне подняли в воздух носители крылатых ракет. Военные предупредили об опасности.

Около 21:00 Воздушные силы сообщили о вероятности нанесения врагом ракетных ударов по Украине.

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