Россия подняла в воздух два Ту-22м3: есть угроза ракетных ударов

26 сентября 2024, 20:55
Читати новину українською
Автор: Анастасия Колесникова

Источник:

Воздушные силы

Россияне подняли в воздух носители крылатых ракет. Военные предупредили об опасности.

Около 21:00 Воздушные силы сообщили о вероятности нанесения врагом ракетных ударов по Украине.

Смотрите также Теперь достают Запорожье: в Силах обороны заявили, что россияне модернизировали КАБы

21:10, 26 сентября

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

21:02, 26 сентября

Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская области – под угрозой.

Там объявлены воздушные тревоги.

Находитесь в укрытиях или безопасных местах!

20:52, 26 сентября

Два борта Ту-22м3 в воздухе. Существует угроза пусков ракет Х-22,
– сообщили Воздушные силы.