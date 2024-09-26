Россия подняла в воздух два Ту-22м3: есть угроза ракетных ударов
Источник:Воздушные силы
Россияне подняли в воздух носители крылатых ракет. Военные предупредили об опасности.
Около 21:00 Воздушные силы сообщили о вероятности нанесения врагом ракетных ударов по Украине.
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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская области – под угрозой. Там объявлены воздушные тревоги. Находитесь в укрытиях или безопасных местах! Два борта Ту-22м3 в воздухе. Существует угроза пусков ракет Х-22,
– сообщили Воздушные силы.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская области – под угрозой.
Там объявлены воздушные тревоги.
Находитесь в укрытиях или безопасных местах!
Два борта Ту-22м3 в воздухе. Существует угроза пусков ракет Х-22,