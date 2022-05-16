Два человека погибли, двое – ранены: оккупанты обстреляли села в Николаевской области

Вчера, 15 мая, российские оккупанты обстреляли жилые дома Березнеговатской общины в Николаевской области.

Известно, что враг из артиллерии атаковал села Пришиб и Веселое Березнеговатской объединенной территориальной общины. В результате обстрелов в Пришибе погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения в Веселом. Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

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Людей спасли из-под завалов

На обнародованных фото видно, что один из домов был снесен практически до фундамента. Однако после попадания снаряда жительница смогла выбраться из-под завалов. Ее мужа также помогли спасти соседи.

Последствия вражеских обстрелов 15 мая: фото прокуратуры Николаевской области

Николаевская прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. Осмотр мест обстрелов проводили следователи совместно с прокурорами Баштанской окружной прокуратуры.

Обстрелы Николаева: последние атаки

Ранее, 14 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской области. Ракетными атаками враг разрушает промышленную инфраструктуру региона, а артиллерийскими обстрелами уничтожает дома гражданских людей.

Днем ранее, в течение 13 мая, россияне беспощадно обстреливали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Николаевской области. По сообщению Нацполиции, область получила многочисленные повреждения в результате этих вражеских атак. В частности, российские захватчики повредили жилые дома и автомобили.

Всего в течение 13 мая все подразделения полиции Николаевской области обработали почти 400 обращений граждан, которые поступали на горячую линию 102. Большинство обращений касались вражеских обстрелов.

Сегодня утром, 16 мая, после очередного вражеского обстрела Ингульского района Николаевской области возник пожар крыши магазина и автомобиля Daewoo Lanos, припаркованного во дворе. Городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате утренних обстрелов произошел пожар в магазине мебели, повреждены окна жилых домов и поврежден газопровод низкого давления.

Добавим, что советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что участившиеся в последнее время ракетные обстрелы направлены на деморализацию жителей Николаевской и Одесской областей.

Также в оперативном командовании "Юг" сообщили, что украинские военные не дают продвинуться российским захватчикам на линии столкновения, которая проходит по Херсонской и Николаевской областям. По этой причине оккупанты наносят ракетные удары с Черного моря.

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