Для россиян очень опасны 2 направления на левобережье Херсонщины: обзор фронта от Свитана

Оккупанты несут существенные потери на левом берегу Херсонской области, ведь дальнейшее продвижение ВСУ приближает освобождение Крыма. Для вражеской армии есть 2 очень опасных направления.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что в ближайшее время враг будет пытаться их как-то обезопасить.

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Россияне боятся 2 направлений на левобережье

Свитан напомнил, что основные профессиональные силы российской армии были уничтожены в 2022 году, в частности, морская пехота. Сейчас же пытаются наступать оккупанты, одетые в разные виды амуниции, в частности, в форму морской пехоты.

Направления в районе Крынок и особенно вблизи Олешек для россиян очень опасны,

– подчеркнул полковник запаса.

По его словам, из Крынок мы можем двигаться в сторону Армянска, а из Олешек направляться на Скадовск. В порту последнего захватчики разгружают много военной амуниции, после чего перебрасывают в те же Олешки.

Эти два направления, заметил военный эксперт, россияне просчитывают и постараются в ближайшее время как-то обезопасить.

Бои за Авдеевку

Полковник запаса отметил, что все потуги россиян на Авдеевском направлении не дают им оперативных перспектив. Это было понятно еще с октября 2022 года, когда они начали движение.

Он объяснил, что ВСУ там правильно выстроили систему обороны, когда один гарнизон поддерживает другой. Так что удерживаются сразу и первая, и вторая линия обороны.

Авдеевка стояла, стоит и будет стоять. Она удерживается рядом стоящими гарнизонами,

– заметил Свитан.

Речь идет, по его словам, об Очеретинском и Карловском гарнизонах. Они будут удерживать Авдеевку, сколько потребуется и на сколько у нас будет сил и средств. Ведь достаточное количество боеприпасов создаст еще одну "братскую могилу" для российских оккупантов.

ВСУ сдерживают российское наступление на Авдеевку / Скриншот Deep State Map

Чем критична для России потеря экипажа А-50

Свитан объяснил, что подготовленный экипаж такого рода самолета – достаточно серьезная потеря для россиян. Дело в том, что каждый офицер готовится не один год. А в самолетах А-50 и Ил-22 они точно потеряли примерно 15 – 20 оккупантов.

Это реальные профессионалы, которых россияне быстро не заменят,

– сказал летчик-инструктор.

Он добавил, что 1,5 – 2 недели следующий экипаж будет только привыкать к новому полю боя. В общем же восстановить экипаж за столь короткое время практически невозможно, нужны годы, чтобы можно было выполнять подобные задачи.

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