Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що найближчим часом ворог намагатиметься їх якось убезпечити.

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Світан нагадав, що основні професійні сили російської армії були знищені у 2022 році, зокрема, морська піхота. Нині ж намагаються наступати окупанти, вдягнені у різні види амуніції, зокрема, у форму морської піхоти.

Напрямки у районі Кринків й особливо біля Олешків для росіян дуже небезпечні,

– наголосив полковник запасу.

За його словами, з Кринків ми можемо рухатися в бік Армянська, а з Олешків прямувати на Скадовськ. У порту останнього загарбники розвантажують багато військової амуніції, після чого перекидають до тих же Олешків.

Ці два напрямки, зауважив військовий експерт, росіяни прораховують і намагатимуться найближчим часом якось убезпечити.

Бої за Авдіївку

Полковник запасу зазначив, що всі потуги росіян на Авдіївському напрямку не дають їм оперативних перспектив. Це було зрозуміло ще з жовтня 2022 року, коли вони почали там рух.

Він пояснив, що ЗСУ там правильно вибудували систему оборони, коли один гарнізон підтримує іншого. Тож утримуються одразу і перша, і друга лінія оборони.

Авдіївка стояла, стоїть і стоятиме. Вона утримується гарнізонами, що стоять поруч,

– зауважив Світан.

Йдеться, за його словами, про Очеретинський і Карлівський гарнізони. Вони утримуватимуть Авдіївку, скільки буде потрібно й на скільки у нас буде сил і засобів. Адже достатня кількість боєприпасів створить ще одну "братську могилу" для російських окупантів.

ЗСУ стримують російський наступ на Авдіївку / Скриншот Deep State Map

Чим критична для Росії втрата екіпажу А-50

Світан пояснив, що підготовлений екіпаж такого роду літака – доволі серйозна втрата для росіян. Річ у тім, що кожен офіцер готується не один рік. А у літаках А-50 та Іл-22 вони точно втратили приблизно 15 – 20 окупантів.

Це реальні професіонали, яких росіяни швидко не замінять,

– сказав льотчик-інструктор.

Він додав, що 1,5 – 2 тижні наступний екіпаж буде лише звикати до нового поля бою. Загалом же поновити екіпаж за такий короткий час практично неможливо, потрібні роки, щоб можна було виконувати подібні завдання.

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