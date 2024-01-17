Путін хоче, щоб Україна та Захід капітулювали. Ба більше, диктатор використовує роль "головнокомандувача" у своїй передвиборчій компанії.

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Остання заява Путіна щодо війни в Україні

Путін 16 січня під час зустрічі з російськими муніципальними главами заявив, що "українській державності може бути завдано непоправного, дуже серйозного удару", якщо нинішня бойова ситуація збережеться.

Він також вкотре розповів казку про нацизм в Україні, заявивши, що "такі люди не можуть перемогти".

Крім цього, російський диктатор цинічно заявив про те, що саме Україна винна у відсутності переговорів, заявивши, що українська "формула миру" є продовженням заборони президента України Володимира Зеленського на переговори з Росією і "заборонними вимогами" до Росії.

За його словами Путіна, будь-який переговорний процес, який триває зараз – це спроба спонукати Росію "відмовитися від досягнень", яких вона досягла за останні півтора року.

Реакція ISW

В Інституті вивчення війни вважають, що Кремлю, мабуть, не вистачає послідовної основи для поточних російських наступальних операцій, яку можна було представити російській громадськості.

Це при тому, що диктатор використовує свою роль головнокомандувача російської збройної сили в рамках своєї передвиборчої кампанії.