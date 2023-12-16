Все зависит от самолетов и дальних средств поражения: Свитан предположил, когда закончится война
Силы обороны могли бы освободить украинские территории и победить до конца 2024 года. Однако Украина до сих пор не получила многоцелевые самолеты.
Все зависит от передачи дальних способов поражения: авиации и ракет дальностью 300 километров. Таким предположением с 24 Каналом поделился военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Смотрите также Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян
Позитивное развитие событий
"Следующий год точно будем воевать и 2025 год. Можно говорить, что на 100%, потому что в одну летнюю кампанию мы можем выполнить только одну стратегическую задачу. Есть представление об их четкой последовательности. 2024 год – это год свободного Крыма для Украины или по крайней мере выполнение задач по его освобождению. А уже не ранее 2025 года выход на государственную границу и освобождение Донбасса", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
Сроки могут сдвинуться, потому что все зависит от переданных сил и средств, модификаций, количества ракет и самолетов, техники и вооружения для истребителей.
В 2024 году Украина точно не выйдет на государственные границы 1991 года и не сможет освободить оккупированные области. Будем воевать еще как минимум два года.
Далее от количества боеприпасов и гарантий поставок оружия в течение летней кампании в следующем году можно выполнять первоочередную цель – выход на Скадовск, Армянск и заход в Крым,
– сказал Свитан.
Восточный фланг будет находиться в базовом оборонном режиме до весны 2025 года. Поскольку Силы обороны Украины не смогут там выполнить стратегические задачи.
Вторая цель – выход к Токмаку в сторону Азовского побережья. Все зависит от сил и средств, если всего будет достаточно, то два направления можно выполнять одновременно.
Негативное развитие событий
По словам Свитана, если Украина не получит нужное оружие и финансы, остается один механизм на 2024 год – держать линию фронта в тех пределах, которые сейчас есть. Вплоть до того, чтобы отойти с левобережья на правый берег, прикрываясь по реке Днепр.
Там несколько сотен километров днепровского русла – это хороший укрепленный район. Правый берег выше левого. Как минимум треть фронта будет прикрыта Днепром,
– заметил военный эксперт.
Запорожье также будет прикрыто рокадными дорогами. За несколько десятков лет промышленного сотрудничества между Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областями построено до десятка путей, проложенных вдоль линии фронта.
Если в 2024 году Украина будет только в активной обороне, одной из основных задач остается – уничтожение вражеской армии. В то же время освобождение территорий – это следствие выполнения вышеупомянутой задачи. После ликвидации последнего россиянина автоматически будут освобождены все территории Украины.
Ситуация на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки произошло 96 боевых столкновений. На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить город. Только за последние сутки украинские военные отбили 34 атаки.
- Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 16 декабря 2023 ликвидировали около 344 тысяч 820 российских захватчиков, 930 из них – за последние сутки. Кроме того, украинские защитники уничтожили 5 720 вражеских танков, 10 667 боевых бронированных машин, 8 100 артиллерийских систем, 920 реактивных систем залпового огня, 605 средств противовоздушной обороны, 324 самолета, 324 вертолета.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что за 2023 год Россия не смогла оккупировать ни одного украинского села. Воины героически держат оборону.