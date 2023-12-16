Все зависит от самолетов и дальних средств поражения: Свитан предположил, когда закончится война

Силы обороны могли бы освободить украинские территории и победить до конца 2024 года. Однако Украина до сих пор не получила многоцелевые самолеты.

Все зависит от передачи дальних способов поражения: авиации и ракет дальностью 300 километров. Таким предположением с 24 Каналом поделился военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Позитивное развитие событий

"Следующий год точно будем воевать и 2025 год. Можно говорить, что на 100%, потому что в одну летнюю кампанию мы можем выполнить только одну стратегическую задачу. Есть представление об их четкой последовательности. 2024 год – это год свободного Крыма для Украины или по крайней мере выполнение задач по его освобождению. А уже не ранее 2025 года выход на государственную границу и освобождение Донбасса", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Сроки могут сдвинуться, потому что все зависит от переданных сил и средств, модификаций, количества ракет и самолетов, техники и вооружения для истребителей.

В июле 2023 года Украина и еще 11 государств-партнеров подписали меморандум о создании авиационной коалиции по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. В ее пределах Украина может рассчитывать на 60 – 80 штурмовиков. Первые же F-16 получить в начале весенне-летней кампании 2024 года.

В 2024 году Украина точно не выйдет на государственные границы 1991 года и не сможет освободить оккупированные области. Будем воевать еще как минимум два года.

Далее от количества боеприпасов и гарантий поставок оружия в течение летней кампании в следующем году можно выполнять первоочередную цель – выход на Скадовск, Армянск и заход в Крым,

– сказал Свитан.

Восточный фланг будет находиться в базовом оборонном режиме до весны 2025 года. Поскольку Силы обороны Украины не смогут там выполнить стратегические задачи.

Вторая цель – выход к Токмаку в сторону Азовского побережья. Все зависит от сил и средств, если всего будет достаточно, то два направления можно выполнять одновременно.

Негативное развитие событий

По словам Свитана, если Украина не получит нужное оружие и финансы, остается один механизм на 2024 год – держать линию фронта в тех пределах, которые сейчас есть. Вплоть до того, чтобы отойти с левобережья на правый берег, прикрываясь по реке Днепр.

Там несколько сотен километров днепровского русла – это хороший укрепленный район. Правый берег выше левого. Как минимум треть фронта будет прикрыта Днепром,

– заметил военный эксперт.

Запорожье также будет прикрыто рокадными дорогами. За несколько десятков лет промышленного сотрудничества между Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областями построено до десятка путей, проложенных вдоль линии фронта.

Если в 2024 году Украина будет только в активной обороне, одной из основных задач остается – уничтожение вражеской армии. В то же время освобождение территорий – это следствие выполнения вышеупомянутой задачи. После ликвидации последнего россиянина автоматически будут освобождены все территории Украины.

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