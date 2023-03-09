Два жилых дома снесены до основания: председатель Золочевской общины рассказал о последствиях попадания
Ночью 9 марта враг еще раз массированно ударил по Украине ракетами. Взрывы раздались и во Львовской области.
В эфире телемарафона глава Золочевской городской общины Игорь Гриньков сообщил о последствиях попадания. По его словам, два дома были полностью снесены и уничтожены.
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В поселке Большая Вильшаница ракета упала на два жилых дома
По словам главы Золочевской городской общины, около 4 утра 9 марта в селе Большая Вильшаница российская ракета упала на два жилых дома. В результате этого здания были полностью снесены и уничтожены.
Сразу после попадания спасатели местные жители и полиция начали работу над ликвидацией последствий. К сожалению, не обошлось без жертв, констатировал Игорь Гриньков.
Пока уже нашли тела 4 погибших. Известно, что детей среди жертв нет. Пятого жителя до сих пор ищут спасатели.
По словам соседей, еще один человек должен находиться под завалами. Мы ее ищем,
– отметил Игорь Гриньков.
В сети появились первые кадры первого ракетного обстрела Львовской области
Жуткими фотографиями с места, куда попала вражеская ракета, поделились в ГСЧС. Россияне превратили жилые дома в сплошные руины.
Во время проведения работ по разбору разрушенных конструкций домов спасатели обнаружили 4 погибших (2 мужчин и 2 женщины),
– отметили в ГСЧС.
Оккупанты превратили гражданские дома в руину / Фото ГСЧС
Массированная атака 9 марта: что известно
- Ночью 9 марта по всей стране раздалась воздушная тревога. Враг начал новую массированную ракетную атаку.
- В 4:12 глава Одесской ОВА Максим Марченко подтвердил попадание по энергообъекту региона. В то же время силам ПВО удалось сбить 2 вражеских ракеты.
- Около 3.50 в Харькове прозвучала серия взрывов. Известно, что по городу и области россияне нанесли 15 ракетных ударов, атакуя критическую инфраструктуру. Зафиксировано попадание в частный дом.
- В Киеве случились прилеты в Святошинском и Голосиевском районах города. Их подтвердил мэр столицы Виталий Кличко, последствия попаданий уже ликвидируют.