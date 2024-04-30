Кто на самом деле руководит Россией: 2 влиятельные структуры

Владимир Путин в 2000 году впервые стал президентом России. Управлять страной его поставил институт ФСБ, который до сих пор играет большую роль в стране.

Россия отличается от многих цивилизованных стран, в частности, диктаторской формой правления. Однако сейчас страной-агрессором руководит не только Путин. Об этом 24 Каналу сказал доктор исторических наук Юрий Фельштинский, отметив, что в России есть 2 влиятельные структуры.

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Не только Путин

Как отметил Фельштинский, когда человек руководит 20 лет, то постепенно перестает на себя смотреть как на ставленника и параллельно усиливается система управления, которая может стать главной – аппарат президента.

На сегодня в России есть две системы управления. Одна управляет открыто – аппарат президента, во главе которого стоит Путин, бывший руководитель ФСБ и ведомство ФСБ, которым руководит коллегия.

Совет Безопасности в России всегда был символическим органом и не участвовал в управлении государством. Есть еще кабинет министров. Кстати, сейчас все министры, наверное, нервно ждут новые назначения, ведь не понимают, останутся ли на своих постах, или все же будут сняты,

– сказал доктор исторических наук.

Одной из важнейших является должность премьер-министра, ведь по российской конституции в случае, если что-то происходит с президентом, исполняющим обязанности президента становится премьер-министр.

"Это именно то, как Путин пришел к власти. Поэтому должность премьер-министра с этой точки зрения является крайне важной. А вообще, кабинет министров по традиции в России не имеет отношения к политическим решениям", – добавил Фельштинский.

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