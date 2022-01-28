Дверь в детскую пришлось ломать, – житель дома в Запорожье, где прогремел взрыв
Источник:Суспільне
В жилом доме в Запорожье утром 28 января прогремел взрыв, в результате погиб человек. Житель одной из квартир рассказал, что дверь в детскую его сына пришлось ломать.
В целом жители эвакуированного подъезда находятся в шоковом состоянии. Сейчас с людьми работают психологи.
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Дверь в комнату пришлось выбивать
Мужчина Константин проживает на третьем этаже дома. Он рассказал, что наибольшему удару подверглась комната его 12-летнего сына. К счастью, ребенок не пострадал. Обе машины семьи, его и жены, полностью разбиты.
В квартире у нас куча дыма и вонь газа или пыли, мы не могли понять. Ребенок спал в другой комнате, а мы с женой в соседней. Все попадало. И шкаф купе и у ребенка заблокировались двери,
– поделился мужчина.
Супруги не могли добраться до мальчика, поэтому пришлось ломать дверь в детскую комнату. После этого на ребенка накинули куртку, а тогда сразу выбежали на улицу.
Мужчина не знает еще, где он с родными будет жить. Сейчас семья находится в пункте обогрева.
Мужчина выбивал дверь в комнату сына / Фото общественное
Было ощущение как будто взорвали авто
Жительница соседнего, четвертого подъезда, Раиса Николаевна подумала, что кто-то взорвал авто.
В половине четвертого как бабахнуло, у меня сразу начало трещать окно. Все машины начали сигналить. Я в окно глянула – нет,
– сказала женщина.
В квартире спала ее внучка, которую в момент взрыва, по ее словам, аж подбросило.
После инцидента женщина вышла на улицу, туда все начали съезжаться, выбегать. Взрыв такой, что даже в соседних домах повылетали окна. В квартире гражданки Раисы следствием инцидента является лишь разбитое окно.
У женщины повреждено только окно / Фото СуспільнеОбратите внимание! Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что шесть семей – 14 граждан и 3 несовершеннолетних детей – переселят в одно из общежитий города. Другие жители разрушенного дома сейчас будут проживать у родных.
Взрыв в Запорожье: что известно
- Примерно в 04:00 28 января в одном из жилых домов в Запорожье прогремел мощный взрыв. Трагедию вызвала газовоздушная смесь.
- Жителям оказывали помощь спасатели.
- В результате трагедии погибла пожилая женщина. Еще трое пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Из дома пришлось эвакуировать людей.
- Взрыв разрушил несущие элементы в пределах одного подъезда, повреждены 7 квартир.
Взрыв в доме в Запорожье: смотрите видео