"Атеш" провел разведку одного из ключевых предприятий военной логистики России

Партизаны из украинского движения "Атеш" получили информацию о Брянском машиностроительном заводе. Он является одним из лидеров в сфере тяжелого машиностроения России.

Всю полученную информацию они передали Силам обороны. Об этом "Атеш" сообщил в своих социальных сетях.

Что узнали агенты?

Брянский машиностроительный завод (БМЗ) является одним из крупнейших предприятий тяжелого машиностроения России. Он играет критически важную роль в обеспечении военной логистики и оборонной промышленности страны-агрессора.

Завод является основным производителем магистральных тепловозов, с помощью которых оккупанты доставляют на фронт технику, боеприпасы, топливо и личный состав. Его значение для Кремля значительно возросло в связи с успешными ударами Сил обороны по российским объектам критической инфраструктуры, среди которых:

НПЗ;

железнодорожная инфраструктура;

военные локомотивы.

Именно по железной дороге сегодня перевозится до 80% всей тяжелой военной техники и материально-технического обеспечения российской армии. Потери локомотивного парка вынудили российское руководство ускорить производство новых машин и модернизацию существующих,

– заявили в "Атеш".

В 2026 году предприятие начало производство нового магистрального тепловоза 3ТЕ30 мощностью почти 10 000 лошадиных сил. Такой локомотив может перевозить железнодорожные составы массой более 7100 тонн, что позволяет ему перебрасывать бронетехнику, артиллерию, топливо и боеприпасы.

Еще одним важным направлением деятельности БМЗ является производство дизельных двигателей и энергетических установок для кораблей ВМФ страны-агрессора. После серьезных потерь Черноморского флота, нанесенных Украиной, Кремль пытается ускорить строительство новых кораблей.

В ходе разведки агенты "Атеш" зафиксировали расположение производственных корпусов, железнодорожных путей, логистических площадок, складских зон, систему охраны объекта и маршруты перемещения персонала. Особое внимание уделено инфраструктуре, обеспечивающей отгрузку готовой продукции для нужд Министерства обороны России,

– рассказали участники движения.

Они добавили, что всю собранную информацию уже передали Силам обороны. Агенты отметили, что перебои в работе предприятия повлияют на возможности России восстанавливать железнодорожную логистику, наращивать перевозки военных грузов и компенсировать потери.

Одно из ключевых предприятий военной логистики России / Фото "Атеш"

Что известно об украинских ударах по российским предприятиям?

В четверг, 23 июля, под ударом оказались Ульяновская область и местный НПЗ. Была атакована база сжиженного газа ООО "НС-Ойл".

Также в среду, 22 июля, дроны провели атаку на Армавир, который пережил один из самых масштабных ударов. По словам местных властей, нефтебаза в городе была атакована 16 БПЛА.