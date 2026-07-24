Усю отриману інформацію вони передали Силам оборони. Про це "Атеш" повідомили у власних соцмережах.

Що дізнались агенти?

Брянський машинобудівний завод (БМЗ) є одним з найбільших підприємств важкого машинобудування Росії. Він відіграє критично важливу роль у забезпеченні військової логістики та оборонної промисловості країни-агресорки.

Завод є основним виробником магістральних тепловозів, якими окупанти поставляють на фронт техніку, боєприпаси, паливо та особовий склад. Його значення для Кремля значно зросло у зв'язку з успішними ударами Сил оборони по російських об'єктах критичної інфраструктури, серед яких:

НПЗ;

залізнична інфраструктура;

військові локомотиви.

Саме залізницею сьогодні перевозиться до 80% усієї важкої військової техніки та матеріально-технічного забезпечення російської армії. Втрати локомотивного парку змусили російське керівництво прискорити виробництво нових машин і модернізацію існуючих,

– заявили в "Атеш".

У 2026 році підприємство почало виготовляти новий магістральний тепловоз 3ТЕ30 потужністю майже 10 000 кінських сил. Такий локомотив може перевозити залізничні склади масою понад 7100 тонн, що дозволяє йому перекидати бронетехніку, артилерію, паливо та боєприпаси.

Ще одним важливим напрямком діяльності БМЗ є виробництво дизельних двигунів та енергетичних установок для кораблів ВМФ країни-агресорки. Після серйозних втрат Чорноморського флоту, завданих Україною, Кремль намагається прискорити будівництво нових кораблів.

Під час розвідки агенти "Атеш" зафіксували розташування виробничих корпусів, залізничних колій, логістичних майданчиків, складських зон, систему охорони об’єкта та маршрути переміщення персоналу. Особливу увагу приділено інфраструктурі, що забезпечує відвантаження готової продукції для потреб Міністерства оборони Росії,

– розповіли учасники руху.

Вони додали, що всю зібрану інформацію вже передали Силам оборони. Агенти зазначили, що перебої в роботі підприємства вплинуть на можливості Росії відновлювати залізничну логістику, нарощувати перевезення військових вантажів та компенсувати втрати.

Один з ключових підприємств військової логістики Росії / Фото "Атеш"

Що відомо про українські удари по російських підприємствах?

У четвер, 23 липня під ударом опинилася Ульяновська область та місцевий НПЗ. Була атакована база зрідженого газу ТОВ "НС-Ойл".

Також у середу, 22 липня, дрони атакували Армавір, який пережив один з наймасштабніших ударів. Зі слів місцевої влади, нафтобаза у місті була атакована 16 БпЛА.