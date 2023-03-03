Привет Брянщине: партизаны по движению "Атеш" записали видео из оккупированного Крыма

Партизаны военного движения "Атеш" передали привет членам российского добровольческого корпуса. Также они анонсировали подрыв железной дороги в Джанкое.

Партизаны рассказали, что записали видео с оккупированного Джанкоя. Они подчеркнули, что будут встречать в Крыму ВСУ.

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Обращение партизан из Крыма

"Братья и сестры! Военное движение "Атеш" готовится к освобождению Крыма от ра*истов. Мы в Джанкое, джем ВСУ", – сообщили они.

Партизаны также заявили, что они сделали десятки схронов с оружием, взрывчаткой. Также они сообщили о подготовке к минированию местной железной дороги.

"Когда Вооруженные Силы Украины приблизятся к Крыму, здесь будет кому подготовить почву для освобождения. Мы будем захватывать админздания", – заявили активисты.

Обращение партизан из движения "Атеш": смотрите видео

Что известно об инциденте в Брянской области

2 марта губернатор Брянской области заявил, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечаны.

Заместитель главы ОП Михаил Подоляк назвал историю об украинских ДРГ в России – совершенно сознательной классической провокацией.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что происходящее на территории России – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения России на Украину.

Кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал на фарс, который Россия устроила в Брянской области. Он заявил о якобы "теракте".

Российский добровольческий корпус заявил о мероприятии на территорию Брянской области России с целью "показать соотечественникам, что надежда есть, что вольные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

"Атеш" – это военное движение украинцев и крымских татар. Они действуют на временно оккупированных территориях и России. Следует отметить, что в движение входят и проукраинские россияне. Создано движение в сентябре 2022 года. Когда "Атеш" создавали, то написали, что они будут выполнять функцию "Троянского коня" в армии России на украинском фронте. Ведь уже мобилизовались в русскую армию и будут разрушать ее изнутри.