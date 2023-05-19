"Идеальная цель": партизаны "Атеш" приступили к работе в еще одном российском городе
Источник:Движение "Атеш"
В движении "Атеш" заявили, что теперь будут вести партизанскую деятельность и в Ейске, ведь с аэродрома этого города российская армия обстреливает мирные города Украины. Об этом партизаны сообщили 19 мая.
Члены движения также заявили, что мечтают повторить подвиг своих коллег в Новосибирске. Там неизвестные партизаны 9 мая сожгли российский самолет Су-24.
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Чем занимается движение "Атеш"
Российский город Ейск расположен на берегу Азовского моря, и там немало воинских частей оккупантов. Именно поэтому в движении "Атеш" его считают "идеальной целью".
Где Ейск расположен на карте
Днем ранее партизаны движения сообщали о необычной активности оккупантов в Мариуполе – там россияне перекидывают технику через центр города. Днем ездят грузовики, но ночью – и тяжелая техника. В движении предполагают, что что-то произошло на севере оккупированного города, но деталей не сообщают.
Справка. Движение "Атеш" занимается партизанской деятельностью с сентября 2022 года, почти с начала полномасштабного вторжения. Члены "Атеша" работают на оккупированных территориях Украины и в российских городах. Именно "Атеш" взял на себя ответственность за ряд диверсий в России – в том числе и за покушение на Захара Прилепина в Нижегородской области.
Больше информации о движении "Атеш" и что рассказывают о себе сами партизаны – читайте в нашем эксклюзивном материале.
Как работают украинские партизаны
- Во временно оккупированных украинских городах местные жители не прекращают сопротивление. Недавно стало известно о создании еще одной партизанской группы, на этот раз в Мелитополе. В организации "Август" уже заявили о планах изгнания оккупантов из города.
- Один из партизан "Атеш" в апреле самостоятельно взорвал блокпост окупантов под Олешками. Совершить диверсию ему удалось благодаря самодельному взрывному устройству, которое не только взорвало блокпост, но и повлекло потери среди окупантов.
- В Луганской области украинские партизаны также не дают армии окупантов расслабиться. Сергей Гайдай, экспредседатель Луганской ОВА, рассказал, что именно из-за партизан россиянам не удается накопить большое количество техники для наступления.