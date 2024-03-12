Блокировка границы поляками: какая ситуация для автобусов и грузовиков

В сети 11 марта появилось видео, на котором якобы протестующие блокируют движение автобусов на польской границе в направлении пункта пропуска "Ягодын". В ГПСУ отреагировали на инцидент и рассказали об актуальной ситуации на польско-украинской границе.

В эфире 24 Канала спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что движение обычных граждан, которые пересекают границу на легковых автомобилях и автобусах, происходит свободно. После оформления в украинских пунктах пропуска в дальнейшем польская сторона принимает эти категории транспорта.

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Пропускают ли автобусы и легковые автомобили

Спикер ГПСУ заверил, что от польских пограничников не было официального подтверждения того, что протестующие начали усложнять или блокировать движение для автобусов.

Мы не имеем официальной информации, что польские фермеры блокируют движение для автобусов. Движение на этом направлении (пункта пропуска "Ягодын" – 24 Канал) также происходит как на выезд, так и на въезд в Украину,

– отметил Демченко.

Впрочем, сложность может заключаться в том, что польские фермеры, находясь на автодорогах, которые ведут к границе, своими действиями блокируют движение для грузовых транспортных средств и иногда это может затруднять свободный проезд и для других категорий транспорта, в частности автобусов.

Актуальная ситуация на границе

Митингующие продолжают ограничивать движение грузовым транспортным средствам. Сейчас на пяти пунктах пропуска затруднен или ограничен проезд: "Ягодын", "Устилуг", "Угринов", "Шегини", и "Рава-Русская".

В ГПСУ отметили, что раньше было шесть направлений, но в ночь на 9 марта польские фермеры прекратили блокирование в направлении пункта пропуска "Краковец". По имеющейся информации, прекращение блокировки временное. Ведь вроде бы 13 марта фермеры планируют снова возобновить протесты.

Всего на пяти направлениях, где блокируется движение для грузовиков, по состоянию на утро в очередях находилось около 1500 грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Ягодын". Также никуда не исчезла очередь в направлении "Краковца" – около 500 грузовиков.

Несмотря на то, что движение интенсивное, но желающих пересечь границу еще много,

– сказал представитель Государственной пограничной службы Украины.

До утра 11 марта польские фермеры вообще не пропускали грузовые транспортные средства, которые следовали из Украины в Польшу через "Шегини" и "Ягодын".

За последние дни нулевые показатели пересечения границы, именно на выезд из Украины. После 9 часов утра 11 марта протестующие прекратили пропускать грузовики, которые едут в направлении пунктов пропуска "Угринов" и "Устилуг". Сейчас там также практически нулевые показатели пересечения границы.

Критически низкое количество грузовиков пропускается в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Шегини" и "Ягодын". За минувшие сутки пересекло границу в сторону Украины 30 и 50 грузовых транспортных средств соответственно,

– добавил Демченко.

К слову, "Ягодын" – это крупнейшее инфраструктурное направление, которое может за сутки пропускать 1200 – 1400 грузовиков в обоих направлениях. Сейчас движение в направлении Польши вообще не происходит, а в Украину пропускается критически низкое количество грузовиков.

Поляки могли блокировать украинские автобусы на границе: коротко