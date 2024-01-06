Движение грузовиков через КПП Медика – Шегини наконец-то разблокировали: детали от посла и ГПСУ

Движение через пункт пропуска Медика – Шегини было возобновлено 6 января, около 21:00 по киевскому времени. Об этом сообщил посол Украины в Польше.

Василий Зварыч, посол Украины в Польше, заявил, что после переговоров с польским министром сельского хозяйства, протестующие фермеры согласились приостановить свои акции. Следовательно, с 20:00 по польскому времени движение к стратегически важному пункту пропуска стало полностью свободным.

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Согласие достигнуто

Разблокировку контрольно-пропускного пункта Медика – Шегини посол назвал важным шагом, отражающим эффективность правительственных действий. Зварыч выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации на других заблокированных пунктах пропуска.

В условиях усиленных российских ракетных ударов по Украине, продолжение блокировки границы протестующими очень болезненно бьет по экономике Украины,

– подчеркнул Зварыч.

Посол в то же время отметил важность поддержания дружеских отношений между Украиной и Польшей, укрепления взаимного доверия и поддержки, а также необходимости избежания любых споров, которые могут быть в пользу только путинского режима.