Василь Зварич, посол України в Польщі, заявив, що після переговорів з польським міністром сільського господарства, фермери-протестувальники погодилися призупинити свої акції. Відтак, з 20:00 за польським часом, рух до стратегічно важливого пункту пропуску стало повністю вільним.

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Порозуміння досягнуто

Розблокування контрольно-пропускного пункту Медика – Шегині посол назвав важливим кроком, що відображає ефективність урядових дій. Зварич висловив сподівання на швидке вирішення ситуації на інших заблокованих пунктах пропуску.

В умовах посилених російських ракетних ударів по Україні, продовження блокування кордону протестувальниками дуже болісно б'є по економіці України,

– наголосив Зварич.

Посол також наголосив на важливості підтримання дружніх відносин між Україною та Польщею, зміцнення взаємної довіри та підтримки, а також на необхідності уникнення будь-яких суперечок, які можуть бути на користь лише путінському режиму.

Зверніть увагу! О 21:47 інформацію про відновлення руху вантажівок через КПП підтвердили у Державній прикордонній службі. У відомстві уточнили, що станом на той час на переїзд очікувало 650 вантажівок.