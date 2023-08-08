Движение по Крымскому мосту снова перекрывали: какая причина
Россия перекрывала движение по Крымскому мосту, соединяющему украинский временно оккупированный Крым с Россией. Инцидент произошел поздно вечером 7 августа.
Российские телеграм-каналы написали причину остановки движения через мост. Следует заметить, что в последнее время у россиян очень тревожно и даже возникли очереди и паника в Крыму из-за атак по мостам в Чонгаре и Геническе, пишет 24 Канал.
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Что происходило на Крымском мосту
Российский телеграмм-канал сообщил, что одно из гражданских судов якобы передало информацию, что в акватории Черного моря плавает неизвестный объект, похожий на надводный беспилотник.
Движение по Крымскому мосту перекрыли более чем на час из-за информации о надводном беспилотнике,
– сообщили россияне.
По их данным, движение по мосту перекрыли ориентировочно в 22:15 7 августа. После перекрытия сотрудники спецслужб проверили информацию, однако она вроде бы не подтвердилась.
Уже в 23:31 7 августа движение по Крымскому мосту возобновили. Оккупационные "власти" не комментировали инцидент.
Тревожно Крымскому мосту: коротко
- Впервые взрывы на Крымском мосту были еще 8 октября 2022 года. Тогда врагам прилетело по железнодорожной ветке моста. Там вспыхнул сильный пожар.
- Второй раз взрывы на Крымском мосту прогремели 17 июля 2023 года. Они повредили дорожное полотно на пролетах. Кроме того, опоры также были повреждены.
- Оккупанты после первой атаки должны были поремонтировать мост якобы до 1 июля 2023 года, но уже после второго удара заявили, что будут ремонтировать его до 31 декабря 2023 года.
- Источники 24 Канала объясняли, что на восстановление Крымского моста уйдут годы. Там ведь нужно установить несколько плит, восстановить опоры, провести полную проверку всей конструкции. Но даже это не гарантирует, что мост будет безопасным.