Проезд по Гаванскому мосту в Киеве будет восстановлен: Кличко озвучил сроки

Гаванский мост в Киеве был закрыт после падения обломков российской ракеты 29 мая. Тогда произошел очередной массированный обстрел столицы. Впрочем, движение по мосту будет возобновлено уже сегодня до вечера.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует 24 Канал. Он напомнил, что движение по мосту было приостановлено днем в понедельник.

Читайте также Мастера оправданий, – Минобороны о подрыве Россией дороги на Черниговщине

Какие были разрушения

В результате атаки была повреждена часть дорожного покрытия – его уже отремонтировали соответствующие службы. А также восстановлены сети освещения, которые тоже были повреждены из-за падения обломков ракеты.

Сейчас новый асфальт отстаивается и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт,

– говорится в сообщении.

Российские пропагандисты отреагировали на атаку дронов по Москве: смотреть видео

Ракетный удар по столице 29 мая: что известно