Проезд по Гаванскому мосту в Киеве будет восстановлен: Кличко озвучил сроки
Гаванский мост в Киеве был закрыт после падения обломков российской ракеты 29 мая. Тогда произошел очередной массированный обстрел столицы. Впрочем, движение по мосту будет возобновлено уже сегодня до вечера.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует 24 Канал. Он напомнил, что движение по мосту было приостановлено днем в понедельник.
Читайте также Мастера оправданий, – Минобороны о подрыве Россией дороги на Черниговщине
Какие были разрушения
В результате атаки была повреждена часть дорожного покрытия – его уже отремонтировали соответствующие службы. А также восстановлены сети освещения, которые тоже были повреждены из-за падения обломков ракеты.
Сейчас новый асфальт отстаивается и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт,
– говорится в сообщении.
Российские пропагандисты отреагировали на атаку дронов по Москве: смотреть видео
Ракетный удар по столице 29 мая: что известно
- После ночных обстрелов Россия нанесла ракетный удар по Киеву днем 29 мая. После обеда раздались звуки воздушной тревоги и почти сразу слышались первые взрывы. В КМВА отметили, что работает ПВО. Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и сообщил, что они были зафиксированы в центральной части города.
- В частности, в Оболонском районе часть вражеской ракеты упала на проезжую часть. Спасительно-пожарные службы оперативно ликвидировали возгорание.
- Также обломки упали в Подольском и Деснянском районах. Их обнаружили на территории одного из парков. Всего в Киеве зафиксировали 6 обломков ракет.
- В результате ракетной атаки известно о пострадавшем в Подольском районе. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
- В Воздушных силах Украины сообщили, что враг бил "Искандерами" с севера России. Спикер Юрий Игнат не отмечал тип вооружения. Впрочем, сказал, что есть разные модификации: "Искандер-М" – баллистическая ракета и "Искандер-К" – крылатая ракета.