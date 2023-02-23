Движение оккупантов у границы с Черниговщиной: Данилов ответил, есть ли угроза наступления

Вблизи Черниговской области украинские разведчики зафиксировали движение российской колонны. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, есть ли угроза наступления россиян с Севера.

Данилов в эфире телемарафона сообщил, что 23 февраля состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, пишет 24 Канал. По его словам, присутствовали все представители, находящиеся на границах с Беларусью, Молдовой, Бахмутском направлении и другие.

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Он рассказал, что передвижения россиян, которые они делают в районе Черниговской области, – к наступлению не имеет никакого отношения.

Движение окупантов возле Черниговской области: что известно

23 февраля в оперативном командовании "Север" предупредили о возможных провокациях со стороны русских войск. Украинские разведчики недавно зафиксировали перемещение колонны военной техники врага без опознавательных знаков в районе границы с Черниговской областью.

Предварительно сообщено, что колонны больше не двигаются. По данным командования, они отправились в неизвестном направлении.

ВСУ в ГПСУ заявили, что ситуация на границах контролируемая, а Силы обороны Северщины поддерживают состояние безопасности. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко предупредил, что оккупанты могут готовить провокации с целью обвинить Украину в чем-то.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины было сообщено, что отсутствуют признаки формирования враждебных наступательных группировок в Беларуси. В то же время за прошедшие сутки российские силы обстреляли село Михальчина Слобода в Черниговской области.

В ВСУ обратились к общинам на Черниговщине и Сумщине

Украинские Сухопутные войска обратились к общине приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям Украины, прося их соблюдать режим тишины.

В целях выполнения боевых задач, защиты населения и охраны важных объектов инфраструктуры, наши войска перебазируют свою авиацию на определенные позиционные районы.

В Сухопутных войсках отметили, что запрещено фотографирование и видеосъемка личного состава, местоположений военной техники, ее количества и направления передислокации, поскольку это может помешать выполнению поставленных задач.

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