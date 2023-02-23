Данілов в ефірі телемарафону повідомив, що 23 лютого відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, пише 24 Канал. За його словами, були присутні всі представники, які знаходяться на кордонах з Білоруссю, Молдовою, Бахмутському напрямку та інші.

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Він розповів, що пересування росіян, які вони роблять в районі Чернігівської області, – до наступу не має ніякого відношення.

Рух окупантів біля Чернігівської області: що відомо

23 лютого в оперативному командуванні "Північ" попередили про можливі провокації з боку російських військ. Українські розвідники недавно зафіксували переміщення колони військової техніки ворога без розпізнавальних знаків у районі кордону з Чернігівською областю.

Попередньо повідомлено, що колони більше не рухаються. За даними командування, вони направилися у невідомому напрямку.

ЗСУ у ДПСУ заявили, що ситуація на кордонах контрольована, а Сили оборони Сіверщини підтримують стан безпеки. Однак речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко попередив, що окупанти можуть готувати провокації з метою звинуватити Україну у чомусь.

У Генеральному штабі Збройних Сил України було повідомлено, що немає ознак формування ворожих наступальних угруповань у Білорусі. Водночас минулої доби, російські сили обстріляли село Михальчина Слобода в Чернігівській області.

У ЗСУ звернулися до громад на Чернігівщині та Сумщині

Українські Сухопутні війська звернулися до громади прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, а також до всіх жителів України, просячи їх дотримуватися режиму тиші.

З метою виконання бойових завдань, захисту населення та охорони важливих об'єктів інфраструктури, наші війська перебазовують свою авіацію на визначені позиційні райони.

У Сухопутних військах зауважили, що заборонено фотографування та відеозйомка особового складу, місць розташування військової техніки, її кількості та напрямку передислокації, оскільки це може зашкодити виконанню поставлених завдань.

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