Движение сопротивления растет: на Луганщине расклеивают листовки с ненавистью к оккупантам

Российские военные устроили настоящий террор на временно оккупированных украинских территориях. Поэтому на Луганщине люди начали расклеивать листовки с ненавистью к оккупантам.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Движение сопротивления набирает обороты.

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Украинцы не хотят мириться с террором, который устроили российские солдаты, поэтому начали расклеивать на улицах листовки с ненавистью к ним.

Наших людей не покорить. Движение сопротивления набирает обороты. Партизаны работают,

– отметил Гайдай.



В Луганской области расклеивают листовки с ненавистью к россиянам / Фото с телеграма Сергея Гайдая

Как действуют оккупанты

По словам Гайдая, россияне проверяют ночью квартиры людей, все там разбрасывают и даже заглядывают в холодильники. Они пытаются найти в домах любые украинские символы. Если находят – наказывают, а люди после этого исчезают.

Оккупанты арестовывают подростков, когда те пытаются сорвать "русскую тряпку", которую захватчики называют своим флагом.

Коллаборанты сдают активистов. "Русские порядки" стали адом для наших жителей. Оккупанты пытаются убрать все украинское – как снаружи, так и в головах. Пропаганда возвращает советское прошлое, "ленины" возвращаются на свои тумбочки,

– рассказал Гайдай.

Ситуация в Луганской области: последние новости

По данным разведки Великобритании, вблизи Попасной прогресс русской армии застопорился. Это заставляет оккупантов выбирать новое направление для удара, поэтому теперь свои силы они могут направить на северном направлении.

Россияне били по Луганщине в течение суток 6 июня. Они обстреляли рынок, горный колледж и школу. В результате пострадали 2 человека.

В Генштабе рассказали, что в течение суток 6 июня украинские военные отразили 10 атак врага на Луганском и Донецком направлениях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на территории Луганщины проходят ожесточенные бои в районе Северодонецка и Лисичанска. Враг имеет множество артиллерии, авиации и мощный боевой арсенал.

Ситуация в Северодонецке остается стабильно сложной. Однако у украинских защитников есть успехи. Россияне пытаются продвигаться, но ВСУ их останавливают.

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