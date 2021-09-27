Двое ливанцев пытались вплавь попасть из Украины в Польшу

На Волыни пограничники задержали двух мигрантов, которые незаконно пытались попасть в Польшу. Способ мужчины выбрали непростой – через реку Западный Буг.

Как мигранты бежали в Польшу

Нарушителями оказались граждане Ливана. Когда они приблизились к реке, сработала сигнальная мина пограничников.

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На место происшествия выехала группа реагирования отдела пограничной службы "Амбуков". Ливанцы за то время поспешили раздеваться и плыть на польский берег.

Здравый смысл возобладал и ливанцы с помощью мощного течения вернулись на украинский берег. Там их встретили сотрудники Госпогранслужбы,

– рассказали в ведомстве.

Выяснилось, в Украину иностранцы прибыли законно, а потом решили нелегально продолжить путешествие в страны Евросоюза. Осмотрев берег, пограничники нашли вещи задержанных. Среди них был ливанский паспорт одного из мужчин.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение, где они признались, что хотели нелегально добраться в Германию. Теперь за попытку заплыва через границу их ждет украинский суд, который должен определить наказание для ливанцев по статье о незаконном пересечении или государственной границы.

Последние попытки незаконного пересечения границы