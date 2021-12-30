Двое суток в аэропорту: в Запорожье сотни туристов не могут вылететь в Египет

Рейс авиакомпании "Азур Эйр", зафрахтованный туристическим оператором "Анекс Тур", должен был вылететь из Запорожья еще 28 декабря в 8 утра. Но не вылетел.

Более того, не произошло этого и 29 декабря. Двое суток туристы едва ли не в шоковом состоянии находятся в аэропорту без четкого понимания, когда же наконец-то смогут попасть на отдых.

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Почти 200 туристов уже вторые сутки не могут вылететь из Запорожья в Египет

В аэропорту Запорожья сложилась досадная ситуация с украинскими туристами, которые уже вторые сутки не могут вылететь в Египет.

Рейс по плану должен был отправиться в курортный Шарм-эль-Шейх еще в 8 утра 28 декабря.

Понятно, что большинство пассажиров прибыло в аэропорт еще за несколько часов до рейса.

Как рассказали журналистам сами туристы, 186 человек весь день просто скитались в аэропорту, не имея четкого понимания, когда же смогут вылететь на отдых. На ночь их поселили в гостиницу.

29 декабря в 11 часов люди снова прибыли в терминал, и их уже даже сажали в самолет – в 15.40. Но тот так и не взлетел.

Экипаж самолета сообщил, что заморожены винты, при этом люди пробыли на борту не менее 4 часов.

речь идет о рейсе QU-6231 из Запорожья в Шарм-эль-Шейх, зафрахтованный туроператором "Анекс Тур" у авиакомпании "Азур Эйр".

В аэропорту прокомментировали ситуацию так: вылет всех запланированных рейсов состоялся, а вот "по ситуации с рейсом в Египет Azur Air Airlines – просьба обратиться за комментариями к представителям авиакомпании".

Какая ситуация с вылетом рейса QU-6231

Пока что людям предложили заполнить бланки с требованием материальной компенсации стоимости полета и поселение в отеле. Рейс пообещали 30 декабря.

В связи с погодными условиями, рейс QU-6231 Запорожье – Шарм-эль-Шейх переносится на 07:00 30 декабря 2021 года по местному времени,

– сообщили на странице ANEX Tour Ukraine в фейсбуке.

Других комментариев или объяснений от туроператора не было.

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