Рекордсмен по количеству "лжеправителей": Капранов о том, что произойдет после смерти Путина

На военном параде в Москве 9 мая многие обратили внимание на внешний вид Владимира Путина. Россияне допустили, что на Красной площади появился двойник российского диктатора.

Писатель, общественный деятель, блогер Дмитрий Капранов отметил, что ничего удивительного в этом нет, ведь это вполне российская традиция, когда у ее правителей есть двойники. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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"Садовники" есть в российской традиции

Капранов напомнил, что у Сталина тоже был двойник. Когда его увидел кто-то из родственников диктатора, Сталин сказал, что двойник - "садовник".

Такие условные "садовники" есть в русской традиции,

– уверен он.

Писатель отметил, что Россия – рекордсмен мира по количеству "лжеправителей" на троне.

И потому после смерти Путина мы еще увидим лже-Путиных по крайней мере 5 или 6. И они будут бороться за власть,

– подчеркнул он.

Капранов предположил, что с таким количеством двойников, которое имеет российский диктатор, власть в России будет передаваться еще несколько раз от двойника к двойнику.

"Представьте, что один из Путиных отдал черту душу, и тут пришел другой "Путин". Но кремлевское окружение, не уверено, настоящий ли он. И его боятся, ведь он имеет власть и может как угодно поступить. "Самозванец" на троне" , – отметил Капранов.

Писатель о традиции русских правителей иметь двойников: смотрите видео

Двойник под прицелом

Те, кто не верят в теорию о существовании двойников Путина, не представляют, чтобы он кому-то мог передать бразды правления.

Однако писатель заметил, что двойник ездит где-то вместо Путина под наблюдением и прицелом охраны.

"Когда подписывался какой-то документ в Астане, то на нем уже стояло факсимиле Путина. А чучелу, которое туда приехало вместо российского диктатора, даже не дали ручку в руки, чтобы оно не поставило свою подпись в государственных документах", - добавил Дмитрий Капранов.

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