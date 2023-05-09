Рекордсмен по количеству "лжеправителей": Капранов о том, что произойдет после смерти Путина
На военном параде в Москве 9 мая многие обратили внимание на внешний вид Владимира Путина. Россияне допустили, что на Красной площади появился двойник российского диктатора.
Писатель, общественный деятель, блогер Дмитрий Капранов отметил, что ничего удивительного в этом нет, ведь это вполне российская традиция, когда у ее правителей есть двойники. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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"Садовники" есть в российской традиции
Капранов напомнил, что у Сталина тоже был двойник. Когда его увидел кто-то из родственников диктатора, Сталин сказал, что двойник - "садовник".
Такие условные "садовники" есть в русской традиции,
– уверен он.
Писатель отметил, что Россия – рекордсмен мира по количеству "лжеправителей" на троне.
И потому после смерти Путина мы еще увидим лже-Путиных по крайней мере 5 или 6. И они будут бороться за власть,
– подчеркнул он.
Капранов предположил, что с таким количеством двойников, которое имеет российский диктатор, власть в России будет передаваться еще несколько раз от двойника к двойнику.
"Представьте, что один из Путиных отдал черту душу, и тут пришел другой "Путин". Но кремлевское окружение, не уверено, настоящий ли он. И его боятся, ведь он имеет власть и может как угодно поступить. "Самозванец" на троне" , – отметил Капранов.
Писатель о традиции русских правителей иметь двойников: смотрите видео
Двойник под прицелом
Те, кто не верят в теорию о существовании двойников Путина, не представляют, чтобы он кому-то мог передать бразды правления.
Однако писатель заметил, что двойник ездит где-то вместо Путина под наблюдением и прицелом охраны.
"Когда подписывался какой-то документ в Астане, то на нем уже стояло факсимиле Путина. А чучелу, которое туда приехало вместо российского диктатора, даже не дали ручку в руки, чтобы оно не поставило свою подпись в государственных документах", - добавил Дмитрий Капранов.
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- Согласен с Будановым и секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, оккупированные территории Херсонщины и Луганщины 18 апреля посещал не сам Путин, а его двойник. Он объяснил, что увидеть настоящего российского диктатора не так просто, ведь Путин держит людей от себя на расстоянии не менее 18 метров. А чтобы встретиться с ним, нужно провести на карантине почти 14 дней.