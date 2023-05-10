Двойник состарился: психолог рассказал, какой из Путиных выступал на параде
9 мая в Москве прошел парад победы. Традиционно руководил парадом президент России Владимир Путин, но многие эксперты выразили сомнение в том, что это был настоящий Путин, а не очередной двойник.
Путин, участвовавший в параде, не ездил недавно в турне временно оккупированными территориями Украины. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов.
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Среди двойников останется только один
По его словам, на параде в Москве был именно тот Путин, который был на параде в 2022 году, но состарился.
"В последний раз этого человека я видел на Санкт-Петербургском экономическом форуме – это говорун, не бункерный. Это не он выступал перед Федеральным собранием в гостевом дворе, не ездил в Мариуполь и не был в Крыму", – заявил Попов.
Дмитрий Попов о двойниках Путина: смотреть видео
Он отметил несколько характерных особенностей во внешнем виде "парадного Путина": это характерная морщина на лбу, удивительно похожая на букву "Z", а также родственные пятна, которые у разных версий Путина расположены в разных местах.
Через год один и тот же клон очень ухудшил свое состояние, по крайней мере внешне. Но двигается он все же лучше, чем бункерный вариант,
– отметил Попов.
Психолог выразил надежду, что однажды клоны Путина начнут рассказывать о своей жизни. Но, скорей всего, все клоны исчезнут и останется только один, которого и увезут в Гаагу.
Парад "победы" в Москве: главное
- В этом году участие в параде приняло около 8 тысяч российских военных. Это наименьшее количество за последние 15 лет.
- Аналитики считают, что перед нами сидел один из клонов российского диктатора, который не кашлял, как в свое время в Кремле, когда выступал с отчетом перед федеральным собранием.
- Парад стал причиной появления десятки мемов и карикатур, которые высмеивали традиционно болезненный вид Путина и проход по площади танка Т-34-85. Лучшие мемы собрал 24 Канал.