Двойник состарился: психолог рассказал, какой из Путиных выступал на параде

9 мая в Москве прошел парад победы. Традиционно руководил парадом президент России Владимир Путин, но многие эксперты выразили сомнение в том, что это был настоящий Путин, а не очередной двойник.

Путин, участвовавший в параде, не ездил недавно в турне временно оккупированными территориями Украины. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

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Среди двойников останется только один

По его словам, на параде в Москве был именно тот Путин, который был на параде в 2022 году, но состарился.

"В последний раз этого человека я видел на Санкт-Петербургском экономическом форуме – это говорун, не бункерный. Это не он выступал перед Федеральным собранием в гостевом дворе, не ездил в Мариуполь и не был в Крыму", – заявил Попов.

Дмитрий Попов о двойниках Путина: смотреть видео

Он отметил несколько характерных особенностей во внешнем виде "парадного Путина": это характерная морщина на лбу, удивительно похожая на букву "Z", а также родственные пятна, которые у разных версий Путина расположены в разных местах.

Через год один и тот же клон очень ухудшил свое состояние, по крайней мере внешне. Но двигается он все же лучше, чем бункерный вариант,

– отметил Попов.

Психолог выразил надежду, что однажды клоны Путина начнут рассказывать о своей жизни. Но, скорей всего, все клоны исчезнут и останется только один, которого и увезут в Гаагу.

Парад "победы" в Москве: главное