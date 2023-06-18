Есть проблема, которую не могут решить врачи: Жирнов сказал, как распознать настоящего Путина
"Хлопок" в России и периодические прогулки дронов заставляют Владимира Путина все реже появляться на публике. Однако на днях он вышел из бункера, собрав на экономическом форуме фриков-военкоров для обмена новой порцией басен.
Несмотря на отчаянные попытки показать, что он не потерял остаток контроля, уже понятно, что ситуацией бункерный в России не владеет и не оказывает влияния на силовые и военные структуры. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он проанализировал, на каких мероприятиях в последнее время мог появляться настоящий Путин, а где фальшивка.
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Недавно так называемый министр обороны России Сергей Шойгу, более известный как "оленевод" издал приказ, что все военные формирования должны подчиняться минобороны.
С другой стороны, человек, похожий на Путина, заявлял, что ситуация до сих пор не до конца урегулирована с частными военными компаниями. Кто кем руководит в России – одному Богу известно, но ясно одно – Путин доживает век в удручающей атмосфере и полном неповиновении подданных.
Где был настоящий Путин
Интересно, что на этом экономическом форуме в Питере, в отличие от проходивших ранее других мероприятий, был настоящий Путин, подчеркнул Жирнов.
Диктатор снова кашлял, снова выступал в своей обычной манере совершенно неудачного оратора. По этому можно легко определить: настоящий Путин выступает или нет. У настоящего есть проблемы с горлом, против которых бессильны врачи.
Во-первых, на Питерском экономическом форуме было много иностранных гостей, которых нельзя было обманывать, уверен экс-сотрудник разведки России. Во-вторых, болезненный вид диктатора и постоянное подкашливание это подтвердило.
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Где появился двойник
Но с корреспондентами общался двойник. Все очень просто, этот человек опять-таки не кашлял. К тому же поведение очень отличалось от привычного поведения бункерного.
Он был более свободен, его лексика была менее отточена. Видно было, что он плывет в важных вопросах. Я абсолютно убежден, что это был не Путин,
– объяснил Жирнов.
Важной деталью стали руки. У человека, который общался с военкорами были длинные ногти, на встрече с корреспондентами маникюр диктатора был другим.
Также Жирнов считает, что двойника могли подсунуть на встречу с африканской делегацией, ведь она не заметит разницы, поскольку не столь осведомлена об особенностях его поведения. А на Питерском форуме его все знают и там было бы сложнее выставить двойника.
Зная Путина, я считаю, что ему это доставило еще и определенное садистское удовольствие, чтобы эти люди встречались с двойником и думали, что встречаются с настоящим Путиным. А он в это время сидит в сауне или в бассейне, смотрит это по телевизору и смеется над ними,
– предположил Жирнов.
Что известно о двойниках Путина
- Во время массированной атаки дронов на Москву Путин появился с комментариями. Внимательные зрители заметили несколько странных деталей и то, что он походил на робота.
- Украинская разведка прокомментировала наличие двойников военного преступника. Там считают, поскольку у Путина плохое состояние здоровья, вместо него часто выпускают людей похожих.
- Интересно, что сами того не желая, те же военкоры подтвердили, что существуют разные Путин. Ведь один из пропагандистов заявлял, что он просидел на карантине перед встречей неделю. Поскольку это его удивило, можно предположить, что так происходит не всегда, а только когда встреча запланирована с настоящим руководителем Кремля.