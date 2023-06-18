Есть проблема, которую не могут решить врачи: Жирнов сказал, как распознать настоящего Путина

"Хлопок" в России и периодические прогулки дронов заставляют Владимира Путина все реже появляться на публике. Однако на днях он вышел из бункера, собрав на экономическом форуме фриков-военкоров для обмена новой порцией басен.

Несмотря на отчаянные попытки показать, что он не потерял остаток контроля, уже понятно, что ситуацией бункерный в России не владеет и не оказывает влияния на силовые и военные структуры. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он проанализировал, на каких мероприятиях в последнее время мог появляться настоящий Путин, а где фальшивка.

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Недавно так называемый министр обороны России Сергей Шойгу, более известный как "оленевод" издал приказ, что все военные формирования должны подчиняться минобороны.

С другой стороны, человек, похожий на Путина, заявлял, что ситуация до сих пор не до конца урегулирована с частными военными компаниями. Кто кем руководит в России – одному Богу известно, но ясно одно – Путин доживает век в удручающей атмосфере и полном неповиновении подданных.

Где был настоящий Путин

Интересно, что на этом экономическом форуме в Питере, в отличие от проходивших ранее других мероприятий, был настоящий Путин, подчеркнул Жирнов.

Диктатор снова кашлял, снова выступал в своей обычной манере совершенно неудачного оратора. По этому можно легко определить: настоящий Путин выступает или нет. У настоящего есть проблемы с горлом, против которых бессильны врачи.

Во-первых, на Питерском экономическом форуме было много иностранных гостей, которых нельзя было обманывать, уверен экс-сотрудник разведки России. Во-вторых, болезненный вид диктатора и постоянное подкашливание это подтвердило.

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Где появился двойник

Но с корреспондентами общался двойник. Все очень просто, этот человек опять-таки не кашлял. К тому же поведение очень отличалось от привычного поведения бункерного.

Он был более свободен, его лексика была менее отточена. Видно было, что он плывет в важных вопросах. Я абсолютно убежден, что это был не Путин,

– объяснил Жирнов.

Важной деталью стали руки. У человека, который общался с военкорами были длинные ногти, на встрече с корреспондентами маникюр диктатора был другим.

Также Жирнов считает, что двойника могли подсунуть на встречу с африканской делегацией, ведь она не заметит разницы, поскольку не столь осведомлена об особенностях его поведения. А на Питерском форуме его все знают и там было бы сложнее выставить двойника.

Зная Путина, я считаю, что ему это доставило еще и определенное садистское удовольствие, чтобы эти люди встречались с двойником и думали, что встречаются с настоящим Путиным. А он в это время сидит в сауне или в бассейне, смотрит это по телевизору и смеется над ними,

– предположил Жирнов.

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