Вопрос – был ли это Путин: зачем диктатор показательно проехался по Крымскому мосту

Недавно российский диктатор Владимир Путин проехался по Крымскому мосту. Это выглядело действительно глупо. А может быть, за рулем вообще был двойник.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, непонятно, был ли это вообще настоящий Путин или его двойник. Уж очень странно он выглядел. В последнее время российский диктатор вообще становится все более неадекватным.

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Он действительно все менее адекватен. Человек, который говорит, что единственным гарантом суверенитета Украины является Россия. Это вообще… Мир – это война. Война – это мир. Свобода – это рабство. Это действительно полный неадекват,

– отметил Яковенко.

Зачем Путин ехал по Крымскому мосту

Как отмечает Яковенко, это была жалкая попытка ответить президенту Украины Владимиру Зеленскому на его поездки на освобожденные и прифронтовые территории. Но получилось все действительно глупо.

Яковенко высмеял Путина за поездку по Крымскому мосту: смотрите видео

Если сравнить ситуацию, то сейчас Владимир Зеленский – действительно человек года. Если раньше многие воспринимали его как политическое недоразумение, то за 2022 год он сумел организовать весь мир против России. А у самого Путина большие проблемы.

А что Путин? Вчерашний "герой", "мачо", фигурировавший там на обложках журналов. Зеленский ездит в Херсон, на фронт. А Путин, так выходит, решил хоть как-то компенсировать это. Сделать картинку. Получилось очень смешно и жалко,

– подчеркнул Яковенко.

Путин проехался по Крымскому мосту: коротко