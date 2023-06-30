Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что опрометчивость подтвердить, что террористическая организация финансируется из государственного бюджета, мог позволить себе только настоящий диктатор.

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Все цифры о размерах финансирования ЧВК "Вагнер" озвучил Путин. Кстати, очень глупый поступок, двойника за подобное признание расстреляли бы,

– отметил разведчик.

После мятежа Евгения Пригожина Путин запаниковал и стал чаще участвовать в мероприятиях лично. Он присутствовал на некоторых из последних встреч, в том числе с советом безопасности России и на совещании с военными внутри Кремля.

У Путина болезнь горла

Настоящий Путин имеет болезнь горла и не может произносить длинные речи. Поэтому во время своих выступлений он всегда покашливает.

"Если вы видите "Путина", который в течение пяти – десяти минут говорит абсолютно чистым голосом, – это не Путин", – добавил Жирнов.

Как определить настоящего Путина: смотреть видео

В частности, президент России не был в Мариуполе, Севастополе и Ростове лично. Он не вручал награды военным на Соборной площади в Москве после мятежа Пригожина и на встрече с людьми в Дагестане был также его двойник.

Для Путина начался обратный отсчет