Про це 24 Каналу розказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зазначив, що необачність підтвердити, що терористична організація фінансується з державного бюджету, міг собі дозволити лише справжній диктатор.

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Усі цифри щодо розмірів фінансування ПВК "Вагнер" озвучив Путін. До речі, дуже нерозумний вчинок, двійника за подібне зізнання розстріляли б,

– зазначив розвідник.

Після заколоту Євгенія Пригожина Путін запанікував і почав частіше брати участь у заходах особисто. Він був присутнім на деяких з останніх зустрічей, зокрема із радою безпеки Росії та на нараді із військовими всередині Кремля.

Путін має хворобу горла

Справжній Путін має хворобу горла і не може виголошувати довгих промов. Через це під час своїх виступів він завжди покашлює.

"Якщо ви бачите "Путіна", який протягом п’яти – десяти хвилин говорить абсолютно чистим голосом, – це не Путін", – додав Жирнов.

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Зокрема, президент Росії не був у Маріуполі, Севастополі та Ростові особисто. Він не вручав нагороди військовим на Соборній площі у Москві після заколоту Пригожина, і на зустрічі із людьми в Дагестані був також його двійник.

Для Путіна почався зворотній відлік