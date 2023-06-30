Про це 24 Каналу розказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зазначив, що необачність підтвердити, що терористична організація фінансується з державного бюджету, міг собі дозволити лише справжній диктатор.
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Усі цифри щодо розмірів фінансування ПВК "Вагнер" озвучив Путін. До речі, дуже нерозумний вчинок, двійника за подібне зізнання розстріляли б,
– зазначив розвідник.
Після заколоту Євгенія Пригожина Путін запанікував і почав частіше брати участь у заходах особисто. Він був присутнім на деяких з останніх зустрічей, зокрема із радою безпеки Росії та на нараді із військовими всередині Кремля.
Путін має хворобу горла
Справжній Путін має хворобу горла і не може виголошувати довгих промов. Через це під час своїх виступів він завжди покашлює.
"Якщо ви бачите "Путіна", який протягом п’яти – десяти хвилин говорить абсолютно чистим голосом, – це не Путін", – додав Жирнов.
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Зокрема, президент Росії не був у Маріуполі, Севастополі та Ростові особисто. Він не вручав нагороди військовим на Соборній площі у Москві після заколоту Пригожина, і на зустрічі із людьми в Дагестані був також його двійник.
Для Путіна почався зворотній відлік
- Владімір Путін після заколоту ПВК "Вагнера" поїхав в Дагестан. Російський диктатор пішов "у народ". Кремлівські пропагандисти оприлюднили кадри, як бункерний дід підійшов до натовпу, який його радісно зустрічав. Владімір Путін навіть обіймався з людьми.
- У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на процеси всередині країни.
- До того ж Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.