Путин может отказаться от двойников, теперь будут голограммы, – оппозиционный журналист
Есть немало доказательств, что у российского диктатора Владимира Путина есть двойники, которые появляются почти на всех публичных мероприятиях. Сейчас диктатор может отказаться от двойников и начать показывать россиянам свои голограммы.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он обратил внимание, что во время встречи с самопровозглашенным лидером Чечни Рамзаном Кадыровым Путин ухватился за стол, словно боялся упасть.
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Путин отвергает идею двойников
Яковенко отметил, что российский диктатор начинает исключать идею отправлять в публичное пространство своих двойников. В настоящее время Путин может использовать голограммы.
Я думаю, что он перешел от тактики изображения себя в виде двойников к голограммам. И мы уже можем увидеть его и на космической станции, и под водой, и в истребителе,
– предположил он.
Оппозиционный журналист подчеркнул, что во время встречи Путина с Кадыровым можно заметить двух неадекватных людей. Российский диктатор постоянно держался за стол, а самопровозглашенный лидер Чесни – едва читал из бумажки.
"На этом листе А4 буквы размером А4. Потому что иначе Кадырову трудно читать, что-то по слогам читает. Путин сидит напротив него, ухватился за стол, иначе он просто упадет. Это два абсолютно неадекватных человека", – добавил Яковенко.
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Яковенко о двойниках Путина: смотрите видео
Странное поведение Путина во время встречи с Кадыровым
- Владимир Путин встретился с главой российского региона Чечни Рамзаном Кадыровым. Во время этой встречи российский диктатор держался за стол. Это произошло на фоне заявлений о том, что Путин страдает усиленными болями в животе. СМИ же пишут, что из новых кадров видно, что глава Кремля страдает от проблем со здоровьем, продолжая угрожать Западу.
- Телеграмм-канал "Генерал СВР", который утверждает, что якобы имеет источники в Кремле и освещает вероятные проблемы Путина со здоровьем, написал, что глава Кремля во время встречи с Кадыровым страдал от боли.
- Отмечается, что Путин перекосился от боли и судорожно хватался рукой за стол, и это на официальной кремлевской записи, где идут лучшие и удачные кадры.