Российский оппозиционер предположил, может ли двойник Путина управлять Кремлем

Разговоры о наличии у Путина двойников не прекращаются, а его поведение только подогревает подобные слухи. Существует также версия, что Кремлем может управлять какой-либо из клонов российского президента.

Насколько реален такой вариант, прокомментировал 24 Каналу российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Может ли двойник Путина управлять Кремлем

Российский оппозиционер отметил, что концепция профессора Валерия Соловья – гениальная. Вопрос только в том, кому это выгодно. Понятно, что не Соловью.

Валерий Соловей известен своими экстравагантными "конспирологическими" теориями. В октябре 2023 года он заявил о "смерти" Путина. По утверждению Соловья, тело российского диктатора находится в холодильной камере в резиденции на Валдае.

Я думаю, что двойники могут существовать. Шанс очень вероятен и высок,

– считает Гудков.

В то же время, он не верит, что тело Путина хранится в холодильнике, а двойник руководит страной-агрессором. Потому что турбулентность внутри истеблишмента была бы значительно выше, в частности, начали бы распространяться слухи и разговоры.

Кому выгодны слухи о двойниках Путина

Гудков предполагает, что вполне может существовать двойник Путина, который вжился в роль и "прокатывается" через разные системы распознавания, чтобы добиться максимального внешнего сходства.

Потому что модели поведения одного Путина и другого Путина, которые иногда разделяют часы, – совершенно разные,

– заметил российский оппозиционер.

Это, по словам Гудкова, очень очевидно. И объяснить это нельзя ничем, кроме как наличием двойников. По крайней мере, с точки зрения здоровой логики.

Но, по его мнению, Путину это совсем невыгодно. Если же главе Кремля это невыгодно и продолжает делаться и остается безнаказанным для Соловья, то выгодно кому-то в самых сильных и влиятельных кругах российского истеблишмента.

Соответственно, добавляет он, можно говорить о серьезных предпосылках или начавшемся расколе. Это очень важный фактор, не изученный и не до конца понятный.

Слухи о "смерти" Путина и двойниках