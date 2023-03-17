С Кадыровым и его сыном встречались разные двойники Путина, – психолог

За последнее время Владимир Путин встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а ранее – с его сыном. Каждый раз там были разные двойники российского диктатора.

Такое мнение на стриме 24 Канала выразил кандидат психологических наук Дмитрий Попов. Как предполагает Попов, самого оригинального Путина не видели еще с конца "нулевых" лет либо тот сильно изменился из-за пластических операций. Сейчас Кремль использует разных двойников, среди которых есть и "бункерный" – он редко появляется на публике.

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Кто был на встрече с Кадыровым

Как отметил Попов, судя по фотографиям, у Кадырова действительно что-то не так со здоровьем. У него еще сильнее ухудшилась дикция. А на самой встрече его могли наколоть или он был в состоянии ремиссии.

С Кадыровым почему-то общался, на мой взгляд, "бункерный". Я последний раз говорил, что его видели из Шойгу. Сейчас он выполз. Не понимаю почему. Нет оснований для того, чтобы использовать "бункерного". Кадыров ведь болен. А больной человек является носителем чего-либо опасного для "бункерного",

– отметил Попов.

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Встреча с 17-летним сыном Кадырова состоялась несколько раньше. Но Попов предполагает, что там был другой двойник Владимира Путина, выступавший перед федеральным собранием и который много "кхекал".

По всей вероятности, таким образом Кадыров старший презентовал своего наследника. 17-летнего парня постепенно подводят к местным элитам.

Как отличить двойников Путина