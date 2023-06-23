В Кремле "прокололись" с двойником Путина: диктатор был на двух эфирах одновременно
У российского руководства 22 июня случился конфуз – по невнимательности в Кремле случайно подтвердили наличие у Путина по меньшей мере одного двойника. Российский диктатор одновременно находился на прямой трансляции и у мемориала.
Днем 22 июня Владимир Путин мистическим способом посетил заседание оккупантского Совбеза и возлагал цветы на мемориале неизвестного солдата в Александровском саду. Впрочем, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис убежден, что мистики здесь нет, передает 24 Канал.
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В Кремле подтвердили наличие двойников Путина
На официальном сайте Кремля сообщили, что заседание Совбеза началось в 11:55 по московскому времени. На этом Совбезе Путин обсуждал и ситуацию российских войск в Украине. Но уже через 20 минут, в 12:15, Путина уже сфотографировали в Александровском саду, где он возлагал цветы к мемориалу.
Этих 20 минут могло хватить только на дорогу от резиденции в Кремле до Александровского сада. Можно было бы предположить, что заседание Совбеза продолжилось после возложения цветов. Но уже в 13:05 Путин посетил Музей Победы, а в 14:50 у него состоялась встреча с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани,
– сообщил Виктор Алкснис.
И даже эти 20 минут между началом встречи в Кремле и возложением цветов Путин использовать на дорогу не мог, ведь в 12:03 оккупанты начали прямую трансляцию с заседания, и Путин все еще был на нем. Проведение Совбеза также подтвердило одно из крупнейших пропагандистских российских изданий.
"Интересно, какой Путин был на Совбезе – настоящий ли его двойник? А какой Путин исполняет обязанности верховного главнокомандующего и руководит "СВО" в Украине? А может быть, двойников несколько? И каждый из них предназначен для определенных мер и действий?" – написал бывший депутат.
Впрочем, существует еще одна версия, которая может объяснить произошедшие 22 июня события. Заседание Совбеза могло быть просто записанным заранее, а прямая трансляция была бы тогда фейком. Но Алкснис не понимает, зачем Кремлю обманывать россиян даже в таких вещах.
Что известно о двойниках Путина
- Подтверждений существования нескольких Путинов в последние дни становится все больше. Недавно наличие у диктатора двойников подтвердили и военкоры. Перед встречей с российским президентом им пришлось отсидеть семидневный карантин, но раньше Путин не боялся выходить в люди.
- Существование двойников Путина давно уже подтвердила и украинская разведка. Андрей Юсов, спикер ГУР МО, сообщил, что в наличие нескольких диктаторов верят специалисты и врачи-физиогномисты. Также эту информацию подтверждают оперативные разведданные.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что двойников у Путина не менее трех. Он также отметил, что различить их достаточно легко не только по поведению, но и по росту и внешности – в частности, разной форме ушей.