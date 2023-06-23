В Кремле "прокололись" с двойником Путина: диктатор был на двух эфирах одновременно

У российского руководства 22 июня случился конфуз – по невнимательности в Кремле случайно подтвердили наличие у Путина по меньшей мере одного двойника. Российский диктатор одновременно находился на прямой трансляции и у мемориала.

Днем 22 июня Владимир Путин мистическим способом посетил заседание оккупантского Совбеза и возлагал цветы на мемориале неизвестного солдата в Александровском саду. Впрочем, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис убежден, что мистики здесь нет, передает 24 Канал.

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В Кремле подтвердили наличие двойников Путина

На официальном сайте Кремля сообщили, что заседание Совбеза началось в 11:55 по московскому времени. На этом Совбезе Путин обсуждал и ситуацию российских войск в Украине. Но уже через 20 минут, в 12:15, Путина уже сфотографировали в Александровском саду, где он возлагал цветы к мемориалу.

Этих 20 минут могло хватить только на дорогу от резиденции в Кремле до Александровского сада. Можно было бы предположить, что заседание Совбеза продолжилось после возложения цветов. Но уже в 13:05 Путин посетил Музей Победы, а в 14:50 у него состоялась встреча с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани,

– сообщил Виктор Алкснис.

И даже эти 20 минут между началом встречи в Кремле и возложением цветов Путин использовать на дорогу не мог, ведь в 12:03 оккупанты начали прямую трансляцию с заседания, и Путин все еще был на нем. Проведение Совбеза также подтвердило одно из крупнейших пропагандистских российских изданий.

"Интересно, какой Путин был на Совбезе – настоящий ли его двойник? А какой Путин исполняет обязанности верховного главнокомандующего и руководит "СВО" в Украине? А может быть, двойников несколько? И каждый из них предназначен для определенных мер и действий?" – написал бывший депутат.

Впрочем, существует еще одна версия, которая может объяснить произошедшие 22 июня события. Заседание Совбеза могло быть просто записанным заранее, а прямая трансляция была бы тогда фейком. Но Алкснис не понимает, зачем Кремлю обманывать россиян даже в таких вещах.

Что известно о двойниках Путина