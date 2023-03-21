Настоящий Путин встретился с Си: как понять, что в Крыму и Мариуполе были двойники

Существует немало исследований с обнаружением двойников Путина, периодически появляющихся в медийном пространстве вместо него. Можно заметить несколько деталей, указывающих на "неподлинность" Путина во время его поездок в Крым и Мариуполь.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России, писатель Сергей Жирнов. Он также объяснил, как понять, что во время встречи с лидером Китая появился настоящий глава Кремля.

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Жирнов убежден, что в Крым с визитом приезжал "другой Путин". По улицам Севастополя ходил человек, свободно размахивая правой рукой. 23 года все наблюдают, что эта рука у диктатора прижата к ноге, а левой он машет.

В Мариуполе и с Си были два разных человека

21 марта, когда Путин выходил в Си Цзиньпин, было видно, что он настоящий, потому что его правая рука висела и почти не двигалась, сообщил Жирнов.

Он считает, что в Мариуполе может быть двойная ситуация, потому что оттуда нет непрерывного видео. Есть отрывок с приземлением самолета, проезд человека, похожего на Путина с вице-премьером, где он без охраны, там, в частности, видно и движение транспорта. Примечательно, что его машина остановилась, чтобы пропустить фуру, которая могла бы просто смять машину с Путиным.

Кстати, машина у Путина иностранная. Он постоянно ездит на иностранных авто. Почему-то он не использует отечественную российскую технику, почему-то он не считает нужным ездить на "Ладе" или "Волге". Это очень странно для человека, утверждающего, что Россия большая индустриальная страна, способная все выработать и чуть ли не по всем показателям лучше всех в мире,

– заметил эксперт.

А затем Путин с премьером приезжает в какие-то дворы, где появляется стол и 20 минут обсуждает там карты и фото. Возникает логичный вопрос: "Зачем нужно было ехать в Мариуполь, чтобы рассматривать картинки?", подчеркнул Жирнов.

Жирнов о двойниках Путина: смотреть видео

Смысла в поездках в конце концов не было

Бывший сотрудник КГБ предположил, что в Мариуполе был не Путин, потому что тот боится ездить без охраны, а когда ездит, перекрывают целые города. Улан-Удэ во время его визита стоял 2 суток, то же было и в Волгограде. Москва каждый день стоит по два часа, когда Путин куда-то перемещается.

Это не его стиль перемещения, и я думаю, что это был не Путин как минимум в машине. А дальше – можно поспорить. В общем, похоже, что это все-таки не он,

– добавил спикер.

Он убежден, что в общем-то не очень важно, двойник там был или нет. В конце концов, Путин этой поездкой ничего не достиг.