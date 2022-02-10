Дворцы и отели на 100 миллионов евро: в Германии нашли недвижимость родственников Назарбаева

Дочь и зять бывшего президента Казахстана владеют в Германии большим количеством недвижимости. Стоимость имений Назарбаевых журналисты оценили в огромную сумму – более 100 миллионов евро.

Немецкие журналисты выяснили, что в собственности зятя и дочери Нурсултана Назарбаева – дворец Зеелах в Баден-Бадене. Это поместье, которое поражает роскошью – фресками, отделкой из ценных пород дерева, лепниной.

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Дворец в Баден-Бадене поражает внутренней отделкой

Те немногие, кому приходилось бывать в имении, в один голос говорят: это самое поразительное из того, что было сделано за деньги мультимиллионеров из стран бывшего СССР,

– говорится в расследовании.

Дворец Зеелах еще с 19-го века был связан с россиянами. Имение было летней резиденцией известного российского дипломата, тайного советника Михаила Хрептовича.

Новые хозяева из Казахстана отстроили историческую виллу

Новые хозяева из Казахстана, пишут СМИ, отстроили историческую виллу. На территории разбили парк с фонтанами, спа-зону, площадь которой около тысячи квадратных метров.

Обустройство имения продолжалось около 10 лет

Стеклянный купол над 25-метровым бассейном виден даже на снимках из космоса.

Обустройство виллы было достаточно продолжительным – 10 лет. По предварительным оценкам на него могли потратить около 60 миллионов в европейской валюте. О работе подрядчики подробно отчитывались заказчикам из Казахстана.

Однажды заказчикам не понравились фрески и они распорядились сделать заново работу, за которую художнику уже было уплачено около 150 тысяч евро,

– рассказал журналистам собеседник.

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Имение Зеелах / Фото со спутника

Что еще принадлежит семье Назарбаевых в Германии

Также казахам в регионе принадлежат еще три объекта недвижимости, в том числе два исторических памятника:

построенная в начале ХХ века в стиле историзма вилла известного архитектора Густава Штро в Баден-Бадене;

замок-отель Bühlerhöhe.

Все это они, похоже, скупили просто как заначку на черный день,

– сказал Губерт Шнурр, мэр Бюля, где у Кулибаевых две гостиницы.

В общей сложности в виллы и гостиницы было вложено более 100 миллионов евро. О том, что недвижимость принадлежит Назарбаевым, откровенно источники не говорят. Отмечают, что это – собственность "той семьи".

Вилла архитектора Штро / Фото DW

Владелицей имения Зеелах является казахская Verus Praedium International

В немецких реестрах основателем Schloss Seelach Invest GmbH – владелицы имения Зеелах – является казахская компания Verus Praedium International. Она принадлежит компании "Кипрос" из Алматы. Бенефициаром Schloss Seelach Invest GmbH является Тимур Кулибаев – зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, муж его средней дочери Динары.

Динаре и Тимуру Кулибаевым принадлежит еще 2 отеля

Динаре и Тимуру Кулибаевым принадлежит еще одна фирма Bühlerhöhe Castle Invest GmbH. Уже этой компании принадлежат два отеля в Бюле, недалеко от Баден-Бадена. Интересно, что как и Зеелах, так и гостиницы на Кулибаевых переписал их партнер Яков Цхай. Он – человек непубличный, даже его фото найти сложно.

Представители семьи Назарбаевых не были в имениях

Парадоксально, но, согласно свидетельствам расследователей, ни один из представителей Назарбаевых никогда не посещал свою элитную недвижимость. Аналитики уверены, что это – "запасной аэродром".

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Что известно о зяте Назарбаеве – Тимуре Кулибаеве:

Кулибаев – глава отраслевой ассоциации Kazenergy.

В течение многих лет возглавлял Национальную палату предпринимателей "Атамекен", за которой законом закреплены значительные рычаги влияния.

В январе добровольно ушел в отставку. Отметим, что ранее высокие государственные должности покинули и другие 2 зятя Назарбаева.

Кулибаевы – самая богатая супружеская пара Казахстана. Forbes оценивает их состояние в шесть миллиардов долларов.

Как показало расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности через фонды, работающие под вывеской благотворительности, отец Динары – Нурсултан Назарбаев контролирует во всем мире активы на сумму около восьми миллиардов долларов.

В общем, семья Назарбаевых владеет элитной недвижимостью в Европе и США на 800 миллионов долларов.

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