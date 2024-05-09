Повсюду картины о войне: во дворце Путина после ремонта заметили интересные детали
Российские журналисты опубликовали новое расследование о дворце Владимира Путина в Геленджике. Резиденция имеет существенные различия до и после ремонта.
Теперь во дворце Путина нет ни казино, ни стриптиза. Зато появилась часовня. Также повсюду в доме висят картины с изображением войны. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, объяснил 24 Каналу, кто занимается обустройством имения диктатора.
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Заблудившийся на войне
"Королевство" Путина в Геленджике изменилось после долгих ремонтов. Любовь Путина к войне решили отразить еще и в интерьере. Так одно основных помещений дворца теперь украшено картинами с изображением сражений и трупов. Иронично и символично, что главное полотно называется "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!".
Эти картины вешают его подданные, потому что знают, что Путин сошел с ума на теме войны. Я еще в 2019 году разговаривал с одним из его дворецких, и он рассказывал, что Путину безразлично на внутреннюю ситуацию. Он постоянно проводил совещания с конструкторами оружия, изучал различные образцы, поэтому ему не было дела до руководства страной. Подданные очень хорошо чувствовали настроения царя,
– отметил Геннадий Гудков.
Владимир Путин задолго до начала полномасштабного вторжения в Украину готовился к большой войне. Это не могла не почувствовать даже путинская прислуга, поэтому под настроение диктатора и украшали его дворец.
"Удивительно, что его еще не изобразили как Наполеона, побеждающего НАТО и США. Вся эта система диктатура построена на том, что придворные удерживают свою должность только потому, что понимают психологию вождя и точно знают, что сегодня важно. Те, кто не угадывает настроения – долго не задерживается", – подчеркнул Гудков.
Больше о дворце Путина
- Дворец Путина в Геленджике неоднократно становился объектом журналистских расследований. В частности, в 2021 году журналисты показали роскошную резиденцию диктатора. Хотя обычной резиденцией его было трудно назвать – это скорее целое королевство с неприступными заборами, собственным портом, церковью и даже пограничным пунктом.
- Официальная площадь дворца – 17 691 квадратный метр, а территория, которая его окружает – 7 тысяч квадратных метров. Для понимания, дворец Путина и прилегающая территория в 39 раз больше государства Монако.
- В то же время новое расследование показало, что интерьер дворца ощутимо изменился после ремонта. В отреставрированной версии нет казино, стриптиза и комнаты с играми. Зато там теперь есть часовня, в которой размещена икона святого князя Владимира.