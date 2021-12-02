Двух дней мало, – Венедиктова прокомментировала следствие по поводу вероятного госпереворота
Источник:ТСН
О результатах расследования СБУ касаемо государственного переворота говорить рано. Более того, обнародование лишней информации может усугубить ситуацию в стране.
Такие соображения высказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 1 декабря. Произошло это на брифинге после ее выступления на Антикоррупционном форуме.
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Расследование вероятного переворота – не дело двух дней
Производство по расследованию подготовки и проведению вероятного государственного переворота в Украину вот только 2 днями ранее внесли в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований).
- Об этом напомнила Ирина Венедиктова журналистам на брифинге 1 декабря, который состоялся после выступления главы Офиса генпрокурора на Антикоррупционном форуме по вопросам клептократии и незаконных финансовых потоков.
- На этом мероприятии, напомним, представители Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов обсуждали механизмы борьбы с топовой и бытовой коррупцией.
Что я могу сказать два дня спустя после начала расследования? Лучше дождаться официальных комментариев от СБУ. Потому что мы видим, что и сегодня у нас на улицах не так уж и спокойно. Будем смотреть, чтобы мы не ухудшали ситуацию, не разглашали какую-либо информацию. Два дня для начала следствия – это мало,
– сказала Венедиктова.
Коротко о "перевороте" в Украине
- Президент Владимир Зеленский заявил на всю Украину 26 ноября, что в Украине готовили государственный переворот (еще и богатейшего человека Украины Рината Ахметова хотели туда втянуть). Более того, глава государства назвал даже даты вероятного переворота – 1 или 2 декабря.
- Уже 29 ноября Служба безопасности Украины заявила, что начала досудебное расследование в уголовном производстве по совершению действий, направленных на захват власти.