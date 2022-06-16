"Джавелины" на черном рынке и прочая чепуха: Лавров сделал ряд циничных заявлений об Украине

Глава МИД России больно отреагировал на приезд ряда иностранных политиков в Украину. На этом фоне Сергей Лавров издал ряд возмутительных и абсурдных заявлений.

Свои мнения Лавров высказал на полях ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге, пишут росСМИ.

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В большинстве его заявлениях по Украине можно проследить четкий месседж – Россия боится и не хочет, чтобы Украина стала членом ЕС. В этом контексте он сказал, что Запад якобы "готов делать больно своим гражданам" для реализации своих геополитических амбиций.

Более того, он убежден, что ЕС покажет готовность закрыть глаза на все свои критерии приема, если предоставит Украине дорожную карту для вступления. Также глава российского МИД упомянул и о Молдове. Из нее, по его мнению, пытаются сделать "вторую Украину".

Другие заявления Лаврова

Угрозы со стороны Украины, такие как планы атаковать Крымский мост, терпят полный крах;

Поставленные на Украину Западом "стингеры" и "джавелины" уже продаются на черном рынке;

17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

Ну и в заключение Лавров заявил, что контакты с Европой исчезли из приоритетов России. Похоже, господин Лавров забыл, что страна-агрессорка уже давно стала изгоем на международной арене. Так что никакое желание или нежелание России "иметь контакты с Европой" не повлияет на мировую изоляцию.

Вступление Украины в ЕС: что следует знать

После того как президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС, Европейский парламент одобрил заявку нашей страны .

В марте саммит ЕС поддержал европейское будущее Украины и призвал Еврокомиссию подготовить заключение о готовности нашей страны получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В апреле Украина передала первую часть опросника Еврокомиссии. 9 мая Владимир Зеленский показал главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен вторую часть опросника.

После рекомендации Еврокомиссии вопрос о кандидатстве Украины рассмотрит Европейский совет во время саммита ЕС 23 – 24 июня.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждена, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС – историческое решение для Европы. Она верит, что в будущем это решение будет рассматриваться как правильное и необходимое.

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