Военные США якобы могут принять участие в войне в Украине: Вэнс объяснил, что говорил на самом деле

США не планируют вводить войска в Украину. Вице-президент Джей Ди Вэнс опроверг неправильно трактованные слова.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Джей Ди Венса. По его словам, американские военные не должны рисковать жизнью без угрозы для интересов и безопасности США.

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США не будут отправлять войска в Украину

Соединенные Штаты не планируют вводить свои войска на территорию Украины. Джей Ди Вэнс прокомментировал недавнюю публикацию The Wall Street Journal, в которой, по его словам, неправильно интерпретировали его слова.

Вэнс отметил, что война продолжается между Россией и Украиной, а американские военные не должны рисковать жизнью, если это не соответствует интересам и безопасности США.

Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны подвергаться опасности, если это не способствует американским интересам и безопасности,

– написал он.

Таким образом, администрация США в очередной раз подтвердила отсутствие планов по непосредственному военному участию в войне в Украине