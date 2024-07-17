Есть несколько моментов: действительно ли кандидатура вице-президента Трампа является опасной

Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты США Джея Ди Венса. Сейчас звучат разные мнения, как его кандидатура повлияет на поддержку Украины, в частности.

Есть несколько моментов, которые будут влиять на риторику Джея Ди Вэнса. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

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Может ли Вэнс изменить риторику

Тарас Жовтенко считает, что большинство решений, которые принимает Трамп, направлены на то, чтобы получить поддержку от целевой аудитории. Он очень хорошо понимает, на какие моменты надо обращать внимание, какие темы сейчас максимально популярны среди его электората.

Во время предыдущей каденции Трампа были вещи, которые в его действиях как президента США в определенной степени противоречили тому, что он публично говорил во время предвыборной кампании.

Джей Ди Вэнс в этом случае тоже очень хорошо понимает, как угодить своему политическому шефу. Он продолжает ту риторику, с которой он и зашел в его ближайшее окружение,

– сказал эксперт по международной безопасности.

Второй момент. Венсу вспоминают его заявления о Трампе в 2016 году. В частности, он говорил, что "избиратель Трампа – идиот", "Трамп – это американский Гитлер", "Трамп превратит США в тиранию" и так далее. Сейчас Джей Ди Вэнс утверждает, что изменил свою позицию, потому что "увидел, что Трамп – замечательный президент". Однако если он изменил свою риторику, то может сделать это снова.

"На самом деле очень многое будет зависеть от того, что будет происходить в Белом доме после вероятного избрания Трампа и после того, как Джей Ди Вэнс попадет на должность вице-президента, уже как вице-президент будет вынужден делать заявления и какие-то тактические вещи", – объяснил Жовтенко.

Влияние на действия Трампа

Эксперт по международной безопасности предположил, что если Джей Ди Вэнс сможет повлиять на действия Дональда Трампа, то только в исключительных случаях. Ведь весь предыдущий опыт Трампа как политика и президента свидетельствует о том, что именно он диктует и своим правоохранительным органам, и военным, и спецслужбам, что нужно делать.

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Однако сейчас он, очевидно, изменился. Первый его срок в Белом доме дал Трампу колоссальный опыт и понимание того, где проходят границы его конституционных полномочий, что он может или не может с этим сделать.

Что он будет делать с этим опытом сейчас в свою вторую будущую каденцию? Насколько он будет более решительным в том давлении, которое он будет оказывать по аналогии с первым своим президентством на свое окружение? Как будет реагировать политическая система США?

– добавил Жовтенко.