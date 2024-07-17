Є декілька моментів, які впливатимуть на риторику Джея Ді Венса. Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

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Чи може Венс змінити риторику

Тарас Жовтенко вважає, що більшість рішень, які приймає Трамп, спрямовані на те, щоб отримати підтримку від цільової аудиторії. Він дуже добре розуміє, на які моменти треба звертати увагу, які теми зараз максимально популярні серед його електорату.

Під час попередньої каденції Трампа були речі, які у його діях як президента США певною мірою суперечили тому, що він публічно говорив під час передвиборчої кампанії.

Джей Ді Венс у цьому випадку теж дуже добре розуміє, як догодити своєму політичному шефу. Він продовжує ту риторику, з якою він і зайшов у його найближче оточення,

– сказав експерт з міжнародної безпеки.

Другий момент. Венсу згадують його заяви про Трампа у 2016 році. Зокрема, він говорив, що "виборець Трампа – ідіот", "Трамп – це американський Гітлер", "Трамп перетворить США на тиранію" і так далі. Зараз Джей Ді Венс стверджує, що змінив свою позицію, бо "побачив, що Трамп – чудовий президент". Однак якщо він змінив свою риторику, то може зробити це знову.

"Насправді дуже багато що буде залежати від того, що буде відбуватися у Білому домі після ймовірного обрання Трампа та після того, як Джей Ді Венс потрапить на посаду віцепрезидента, вже як віцепрезидент буде змушений робити заяви та якісь тактичні речі", – пояснив Жовтенко.

Вплив на дії Трампа

Експерт з міжнародної безпеки припустив, що якщо Джей Ді Венс зможе вплинути на дії Дональда Трампа, то лише у виключних випадках. Адже весь попередній досвід Трампа як політика та президента свідчить про те, що саме він диктує і своїм правоохоронним органам, і військовим, і спецслужбам, що потрібно робити.

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Однак зараз він, очевидно, змінився. Перший його термін в овальному кабінеті дав Трампу колосальний досвід та розуміння того, де проходять межі його конституційних повноважень, що він може чи не може з цим зробити.

Що він буде робити з цим досвідом зараз у свою другу майбутню каденцію? Наскільки він буде більш рішучим у тому тиску, який він буде чинити по аналогії з першим своїм президентством на своє оточення? Як буде реагувати політична система США?

– додав Жовтенко.