Трамп не захотел брать в свою администрацию проукраинского главу JPMorgan Джейми Даймона

Дональд Трамп, который недавно одержал победу на выборах в США, обойдя демократку Камалу Харрис, генерального директора JPMorgan Chase в свою будущую администрацию.

Так, он не захотел взять Джейми Даймона, который имеет полностью проукраинскую позицию и призывает к поддержке Киева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в Truth Social.

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Трамп отказался взять в администрацию Джейми Даймона

Гендиректор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон явно не сможет получить должности в администрации Дональда Трампа. Свою позицию и такой отказ республиканец никак не объяснил.

Я очень уважаю Джейми Даймона из JPMorgan Chase, но он не будет частью администрации Трампа. Спасибо Джейми за его выдающуюся службу нашей стране,

– написал республиканец.

Напомним,, в апреле Даймон призвал не оставлять Украину без помощи. Он начал свое ежегодное обращение к акционерам с темы Украины. Он отметил, что "борьба Украины, это и борьба США", а обеспечение нашей победы – это обеспечение America First.

Впоследствии, летом, во время выступления в Институте международных финансов США он сказал, что Украина не может иметь "плохого результата" из-за беспокойства соседних с Россией стран. В сентябре на финансовой конференции Даймон охарактеризовал Россию, Иран и Северную Корею как "ось зла".