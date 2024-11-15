Так, він не захотів взяти Джеймі Даймона, який має повністю проукраїнську позицію та закликає до підтримки Києва. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дональда Трампа у Truth Social.

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Трамп відмовився взяти в адміністрацію Джеймі Даймона

Гендиректор найбільшого американського банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон вочевидь не зможе отримати посади в адміністрації Дональда Трампа. Свою позицію та таку відмову республіканець ніяк не пояснив.

Я дуже поважаю Джеймі Даймона з JPMorgan Chase, але він не буде частиною адміністрації Трампа. Дякую Джеймі за його видатну службу нашій країні,

– написав республіканець.

Нагадаємо, у квітні Даймон закликав не залишати Україну без допомоги. Він розпочав своє щорічне звернення до акціонерів з теми України. Він наголосив, що "боротьба України, це і боротьба США", а забезпечення нашої перемоги – це забезпечення America First.

Згодом, влітку, під час виступу в Інституті міжнародних фінансів США він сказав, що Україна не може мати "поганого результату" через занепокоєння сусідніх з Росією країн. У вересні на фінансовій конференції Даймон схарактеризував Росію, Іран і Північну Корею як "вісь зла".