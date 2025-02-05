Это была его первая миссия: на войне погиб 18-летний британский доброволец

В результате атаки дронов на фронте погиб британец Джеймс Уилтон. Парень успел отправиться только на одно боевое задание.

Уилтон стал самым молодым британцем, который погиб, защищая Украину от российского вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о Джеймсе Уилтоне

Джеймс Уилтон погиб 23 июля 2024 года. Тогда он шел по полю с группой бойцов-иностранцев, которые доставляют грузы на линию фронта. В этот момент его заметили и начали преследовать три вражеских дрона.

Товарищ погибшего, американец Джейсон, говорит, что дрон взорвался всего в 30 метрах от безопасного места. Джеймс Уилтон погиб на месте.

Как только на него нацелился дрон, у Джеймса не осталось ни одного шанса. Это была первая и последняя миссия Джеймса,

– рассказал американец.

Он также добавляет, что группа несла 60-килограммовые рюкзаки и передвигалась парами, когда их заметили беспилотники. В определенный момент бойцам пришлось пересечь открытое поле без каких-либо укрытий.

Джейсон говорит, что именно он был руководителем группы из шести человек, они передвигались парами на расстоянии 20 метров друг от друга. Он и Джеймс шли последними.

Стоит заметить, что погибший не имел военного опыта, но прошел ускоренный курс в украинских инструкторов, перед тем, как его направили во Второй интернациональный легион Украины.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило смерть Уилтона. Отец погибшего заявил, что просил сына не ехать в Украину, но он был полон решимости бороться за нее.

Я никогда этого не переживу. Я не хотел, чтобы он шел, но его сердце было настроено на это. Он хотел помочь Украине,

– говорит отец Уилтона.

Он добавляет, что жалеет о том, что не поменялся местами со своим сыном, ведь у него "впереди была целая жизнь.

На фронте также погиб 19-летний доброволец из Польши Филипп Антосяк. Его родители не знали о поездке в Украину, а последний раз видели сына еще в середине 2024 года. Один из собратьев погибшего рассказал, что парень был предан тому, что делал, а таких людей трудно сегодня встретить.