Утечка данных Пентагона: следствие рассказало, когда Тейшейра начал сливать секретную информацию

Ранее СМИ сообщали, что якобы произошла масштабная утечка данных американской разведки. Впоследствии стадо известно, что к этому может быть причастен некий Джек Тейшейра. Начал сливать "секретные бумаги" мужчина далеко не в марте или апреле этого года.

В четверг, 13 апреля, в США арестовали Джека Тейшейру по подозрению в сливе секретных документов. В то же время в авторитетном американском издании CNN утверждают, что мужчина публиковал "секретные данные" на вебресурсах еще с декабря 2022 года.

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Все началось давно

Отметим, что Джек был военнослужащим и имел допуск к "засекреченным материалам" уже в 2021 году.

Подозреваемый в утечке разведданных Джек Тейшейра якобы начал публиковать "секретные документы" в интернете примерно в декабре 2022 года. Согласно документу суда, у 21-летнего парня был допуск к "тайным данным" из-за своей роли в сфере информационных технологий в Воздушной национальной гвардии с 2021 года,

– говорится в публикации.

Кроме того, там указано, что у него был конфиденциальный разделенный доступ (SCI) к другим секретным программам США.

Как все разворачивалось

В начале апреля американское издание The New York Times предоставило огласку тому, что в интернете можно найти немало якобы "секретных данных", в которых говорится, среди прочего, о войне в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и даже – в Израиле.

Вскоре Пентагон приступил к расследованию этого дела. К этому присоединялся Минюст США. В то же время, СМИ начали сообщать, что эти "секретные бумаги" можно найти на различных ресурсах уже не первый месяц.

Реакция украинской стороны не заставила себя долго ждать. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк констатировал, что большинство данных, имеющихся в этих материалах об ВСУ и войне – фейковые. Скажем, в разы меньше там было указано количество потерь оккупантов.

Вместе с тем недавно в интервью 24 Канала он подчеркнул, что эта вся ситуация довольно странная, в частности, того что касается задержания Джека Тейшейры. Собственно, пока совершенно непонятно, откуда у него могли взяться эти данные.

В CNN со ссылкой на американских чиновников проинформировали, что Тейшейра обнародовал немало секретных бумаг с грифом "совершенно секретно" именно на онлайн-платформе Discord.