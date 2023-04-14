Утечка данных Пентагона: следствие рассказало, когда Тейшейра начал сливать секретную информацию
Источник:CNN
Ранее СМИ сообщали, что якобы произошла масштабная утечка данных американской разведки. Впоследствии стадо известно, что к этому может быть причастен некий Джек Тейшейра. Начал сливать "секретные бумаги" мужчина далеко не в марте или апреле этого года.
В четверг, 13 апреля, в США арестовали Джека Тейшейру по подозрению в сливе секретных документов. В то же время в авторитетном американском издании CNN утверждают, что мужчина публиковал "секретные данные" на вебресурсах еще с декабря 2022 года.
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Все началось давно
Отметим, что Джек был военнослужащим и имел допуск к "засекреченным материалам" уже в 2021 году.
Подозреваемый в утечке разведданных Джек Тейшейра якобы начал публиковать "секретные документы" в интернете примерно в декабре 2022 года. Согласно документу суда, у 21-летнего парня был допуск к "тайным данным" из-за своей роли в сфере информационных технологий в Воздушной национальной гвардии с 2021 года,
– говорится в публикации.
Кроме того, там указано, что у него был конфиденциальный разделенный доступ (SCI) к другим секретным программам США.Обратите внимание! В CNN со ссылкой на американских чиновников проинформировали, что Тейшейра обнародовал немало секретных бумаг с грифом "совершенно секретно" именно на онлайн-платформе Discord.
Как все разворачивалось
- В начале апреля американское издание The New York Times предоставило огласку тому, что в интернете можно найти немало якобы "секретных данных", в которых говорится, среди прочего, о войне в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и даже – в Израиле.
- Вскоре Пентагон приступил к расследованию этого дела. К этому присоединялся Минюст США. В то же время, СМИ начали сообщать, что эти "секретные бумаги" можно найти на различных ресурсах уже не первый месяц.
- Реакция украинской стороны не заставила себя долго ждать. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк констатировал, что большинство данных, имеющихся в этих материалах об ВСУ и войне – фейковые. Скажем, в разы меньше там было указано количество потерь оккупантов.
- Вместе с тем недавно в интервью 24 Канала он подчеркнул, что эта вся ситуация довольно странная, в частности, того что касается задержания Джека Тейшейры. Собственно, пока совершенно непонятно, откуда у него могли взяться эти данные.