Один из самых масштабных истоков данных Пентагона: нацгвардеец Тейшейра в суде признал вину

Ранее мы рассказывали о военнослужащем Национальной гвардии штата Массачусетс Джеке Тейшейре. 4 марта он признал, что вызвал одну из крупнейших утечек национальной оборонной тайны за последние годы.

Тейшейра согласился на тюремное заключение. Он будет находиться за решеткой 16 лет за то, что вызвал утечку данных Пентагона. Обратим внимание, что это может стать самой длинным приговором в деле, которое касается незаконного хранения информации.

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Согласился со всеми шестью пунктами обвинения

В подписанном соглашении о признании вины, 22-летний Тейшейра согласился признать себя виновным по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении, а также передаче информации, которая составляет государственную тайну. Прокуроры в обмен на это согласились не предъявлять ему дополнительных обвинений по Закону о шпионаже.

Прокурор во время слушания в федеральном суде Бостона, где нацгвардеец признал свою вину, заявил, что Тейшейра "получил доступ и распечатал сотни секретных документов", а также выложил эти изображения на сайте Discord до своего ареста в апреле 2023 года.

Обратим внимание, что федеральные прокуроры четко заявили, что Тейшейра не имел никакого отношения к секретной информации, ведь этого не требовала должность, которую он занимал.

Работа подсудимого заключалась в устранении неисправностей компьютерных рабочих станций,

– заявил помощник прокурора США Джейсон Кейси.

В то же время Кейси отметил, что Тейшейра получил доступ к "сотням" секретных документов в защищенном помещении, где он выполнял работу. И он "целенаправленно удалял секретные документы и информацию, несмотря на предостережения своего руководства прекратить это".

Кейси добавил, что Тейшейра опубликовал материал на Discord под псевдонимом theexcalibereffect. И что он "принял меры для сокрытия своей незаконной деятельности".

Без конкретики, федеральные прокуроры заявляли, что Тейшейра публиковал информацию о компрометации иностранным противником определенных счетов, принадлежащих компании из США, а также информацию об оборудовании, которое Соединенные Штаты отправляли в Украину. О том, как его передавали и как будут использовать после получения.

Как заявили прокуроры, Тейшейра также публиковал материалы о том, как передвигаются войска в Украине, заговоре иностранного противника с целью нападения на силы США за рубежом, а также о поставках Запада на поле боя в Украине.

– "Вы знали, что это было засекречено, не так ли?" – спросил Талвани у Тейшейры.

– "Да, ваша честь", – ответил Тейшейра.

Обратим внимание, что на момент ареста Тейшейре был 21 год. В июне 2023 года он себя виновным по шести пунктам обвинения не признал.

Заметим, что Тейшейра поступил в Военно-воздушную национальную гвардию в 2019 году. С 2021 года он, по данным Министерства юстиции, имел допуск к гостайне.