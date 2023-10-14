Республиканцы избрали своего кандидата на спикера Палаты представителей: он против помощи Украине
Источник:AP
В пятницу 13 октября состоялось внутреннее голосование, в ходе которого республиканцы избрали своего кандидата в спикера Палаты представителей. Им стал Джим Джордан.
Заметим, что Джим Джордан известен тем, что был одним из инициаторов расследования деятельности семьи нынешнего президента США Джо Байдена, когда он занимал должность вице-президента. Кроме того, он – противник финансирования военной помощи Украине.
Тем временем Комиссия Конгресса рекомендует США готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией, – Reuters
Маккарти поддержал Джордана
В СМИ пишут, что на законодателей давила волна высокопоставленных сторонников, в частности, Шон Хеннити из Fox News. Они стремились, чтобы голосование состоялось в пользу Джордана, чтобы он заменил Кевина Маккарти.
Теперь же Джордан из Огайо будет пытаться объединить коллег из глубоко расколотого республиканского большинства в Палате представителей перед публичным голосованием. По предварительной информации, оно должно состояться на следующей неделе. Распределение голосов на закрытом голосовании было следующим: 124 против 81 голоса в пользу Джордана.
Я думаю, что Джордан сделает отличную работу. Мы должны вернуть все на верный путь,
– сказал Маккарти перед голосованием.
Сам Джордан, когда шел на утреннее заседание, заявил, что очень хорошо себя чувствует.
Чем еще известен Джордан
- Западные СМИ пишут, что он известен тесным союзом с Дональдом Трампом. Особенно тогда, когда бывший президент США работал над отменой результатов выборов 2020 года, в результате чего 6 января 2021 года произошла атака на Капитолий.
- Во время процедуры импичмента Трампа из-за атаки 6 января Джордан был главным защитником тогдашнего президента в Конгрессе. Известно, что через несколько дней Трамп наградил его Медалью Свободы.
- А еще несколько лет назад Джордан и его офис отрицали обвинения бывших борцов, когда он являлся помощником тренера по борьбе в Университете штата Огайо. Его обвинили в том, что он знал о ненадлежащем ощупывании врачом из Огайо. Джордан заявлял, что никогда не знал ни о каких злоупотреблениях.