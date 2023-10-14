Республиканцы избрали своего кандидата на спикера Палаты представителей: он против помощи Украине

В пятницу 13 октября состоялось внутреннее голосование, в ходе которого республиканцы избрали своего кандидата в спикера Палаты представителей. Им стал Джим Джордан.

Заметим, что Джим Джордан известен тем, что был одним из инициаторов расследования деятельности семьи нынешнего президента США Джо Байдена, когда он занимал должность вице-президента. Кроме того, он – противник финансирования военной помощи Украине.

Тем временем Комиссия Конгресса рекомендует США готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией, – Reuters

Маккарти поддержал Джордана

В СМИ пишут, что на законодателей давила волна высокопоставленных сторонников, в частности, Шон Хеннити из Fox News. Они стремились, чтобы голосование состоялось в пользу Джордана, чтобы он заменил Кевина Маккарти.

Теперь же Джордан из Огайо будет пытаться объединить коллег из глубоко расколотого республиканского большинства в Палате представителей перед публичным голосованием. По предварительной информации, оно должно состояться на следующей неделе. Распределение голосов на закрытом голосовании было следующим: 124 против 81 голоса в пользу Джордана.

Я думаю, что Джордан сделает отличную работу. Мы должны вернуть все на верный путь,

– сказал Маккарти перед голосованием.

Сам Джордан, когда шел на утреннее заседание, заявил, что очень хорошо себя чувствует.

Чем еще известен Джордан