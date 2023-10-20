Выступает против помощи Украине: Джордана в третий раз не избрали спикером Палаты представителей

В США снова провалили голосование за спикера Палаты представителей. Член Республиканской партии Джим Джордан не смог набрать нужное количество голосов.

И снова фиаско. 20 октября Палата представителей в американском Конгрессе в очередной раз осталась без спикера.

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Чем дальше, тем меньше поддержки

Голосования за спикера в нижнюю палату Конгресса проходят уже в третий раз. Республиканец Джим Джордан набрал всего 194 голоса из 215 необходимых. Следует отметить, что на этот раз против него проголосовало больше однопартийцев, чем во время двух прошедших голосований. 18 октября во время очередных неудачных выборов Джордан набрал 199, а 17 октября за него было 200 конгрессменов.

Выдвиженец от демократов (они составляют меньшинство в Палате представителей) Хаким Джефрис набрал 210 голосов, что тоже на два голоса меньше, чем он получал на предыдущих голосованиях.

Пока неизвестно, планируют ли проводить выборы на должность спикера в четвертый раз, будет ли Палату представителей возглавлять и дальше временный спикер Патрик МакГенри.

Почему у Палаты представителей нет спикера: что известно

3 октября в Палате представителей США состоялось голосование за отставку тогдашнего спикера-республиканца Кевина Маккарти. За его смещение проголосовали две партии США. Это первая в истории отставка спикера Палаты представителей.

Ходатайство за отставку Маккарти подал его однопартиец Мэтт Герц. Он обвинил коллегу в якобы "сотрудничестве с демократами".

Место спикера осталось вакантным. Республиканская партия выдвинула в кандидаты Джима Джордана, который выступает против помощи Украине и имеет связи с экс-президентом США Трампом.

Джим Джордан заявлял, что он готов принять участие в стольких последующих турах голосования, сколько будет необходимо для победы.