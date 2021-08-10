Джип времен войны во Вьетнаме: ВСУ получит на вооружение новую технику

Вооруженные силы Украины получат на вооружение южнокорейские командно-штабные машины. Речь идет о локализованном южнокорейском KIA KM450.

Эта техника является лицензионной версией американского Kaiser Jeep M715 времен войны во Вьетнаме. Об этом сообщают 10 августа.

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Украинская армия получит новую технику

Эти автомобили будут служить базой для командно-штабных машин (КШМ) типа К1450-06, которые должны заменить в ВСУ КШМ Р-125 на базе УАЗ-3151,

– говорится в сообщении.

Кстати, о поступлении техники сообщали еще в 2019 году. Тогда "АрміяInform" сообщала о вероятной перспективе поступления новых машин KIA KM450. Недавно же о замене техники рассказал командующий Войск связи и кибербезопасности ВСУ генерал-майор Евгений Степаненко. Он отметил, что до конца 2021 года "планируют укомплектование боевых подразделений модернизированными КШМ и КАЗ".

Проведение государственных испытаний опытных образцов командно-штабных машин К-1450-05 и К-1450-06 на современной автомобильной базе,

– добавил о планах Степаненко.

Последние новости в ВСУ: коротко

6 августа оккупанты на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса убили 3 заключенных. Среди них – дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников.

Военные из США прибыли в Винницкую область для совместных учений с украинскими военными. Также прибыли 2 военно-транспортных самолета.

Более того, 9 августа на Николаевщине, на полигоне "Широкий лан", проходят военные учения, которые посетил Владимир Зеленский.

Kaiser Jeep M715 взяли на вооружение войск США в 1965 году для замены M37. С 1967 до 1969 года изготовили более 33 тысяч автомобилей. В 1998 году разработали наиболее современный вариант под названием KM450. Технику взяли на вооружение и производили на экспорт. КМ450 подобна M715. Авто используют для буксировки артиллерийских установок и минометов.