Байден впервые появился на публике после самоизоляции из-за COVID-19

Президент США Джо Байден 23 июля впервые за почти неделю появился на публике. Это произошло после того, как у американского лидера обнаружили COVID-19.

Из-за этого Байден должен был самоизолироваться в своем доме. Тогда же глава Соединенных Штатов написал, что выходит из гонки на выборах президента, которые должны состояться в ноябре.

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Байдена увидели на публике после самоизоляции

Журналисты The Recount сообщили, что президент Байден отправился из своей резиденции в Рехобот-Бич, штат Делавэр, где он находился с момента обнаружения COVID-19, в Белый дом.

Кроме того, издание обнародовало видео с телеканала Fox News, где видно, как Джо Байден выходит из машины, поднимается на трап самолета, который отправляется в Вашингтон.

Байдена впервые увидели после обнаружения COVID-19 / Видео с аккаунта @therecount в соцсети Х

Кроме того, американского лидера караулили журналисты, чтобы записать этот момент. На вопросы медийщиков Байден отвечать отказался, только сказал, что чувствует себя хорошо после обнаруженной болезни.

К слову, врач Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал, что у главы Белого дома фиксируют "отличные показатели" по насыщению крови кислородом, а симптомы COVID-19 почти исчезли. После этого стало известно, что Байден вернется к выполнению своих президентских обязанностей.

Кроме того, сам президент США в соцсетях объявил, что в среду, 24 июля он произнесет обращение из Овального кабинета Белого дома. В речи он хочет рассказать, что ждет американский народ впереди, и как он завершит свою работу на президентском посту.